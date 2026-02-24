米株価指数先物 時間外取引 やや反発、対中関税引き下げ好感 米株価指数先物 時間外取引 やや反発、対中関税引き下げ好感

東京時間08:20現在

ダウ平均先物MAR 26月限 48910.00（+61.00 +0.12%）

Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6861.75（+10.25 +0.15%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24809.50（+46.75 +0.19%）



米株は時間外でやや反発、中国市場再開を前に買い戻されている。

トランプの新たな関税15%警告により対中関税は引き下がる見通しで、3月末の米中首脳会談で二国間の緊張が緩和されると期待される。

