２３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６６．３１ドル（－０．１７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５２２５．６ドル（＋１４４．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８６５２．３セント（＋４２４．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５６９．５０セント（－４．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２７．５０セント（±０．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１３４．２５セント（－３．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３１０．１４（－０．８８）
出所：MINKABU PRESS
