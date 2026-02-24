19歳・大学1年生の次世代アーティストao（読み：アオ）が、3月11日に約2年ぶりとなる新曲「痛い膝」をリリースすることを発表した。さらに同楽曲が、FODオリジナルドラマ『コントラスト』主題歌になることも決定している。

aoはこれまでに東京・大阪・名古屋国際工科専門職大学CMソング（2023年8月リリース「ENCORE」）、Netflixシリーズ「陰陽師」エンディング主題歌（2023年11月リリース「kioku」）、ハーゲンダッツTCVM「本日、とろけ曜日。」篇CMソング（2023年12月リリース「月のひかり」）、リクルート『高校生Ring 2023』テーマソング（2024年2月リリース「問.1」）など、これまでに担当してきた数々のタイアップ、RADWIMPSの楽曲「KANASHIBARI feat. ao」へのフィーチャリング参加、＜SUMMER SONIC 2023＞への出演などで活動の幅を広げてきた。2025年夏に公開されたNetflixシリーズ『グラスハート』では高石あかり演じるカリスマ歌姫・櫻井ユキノの歌唱を担当している 。

そんなaoだが、2024年2月にリリースした「問.1」以降、大学受験のため活動を一時セーブ。晴れて2025年に大学に入学し制作活動をスタートさせた形だ。

このたびリリース決定した新曲「痛い膝」は、「大人になるにつれて抱える心の傷や焦りは、無理に消そうとしなくていい。」「他人や過去の自分と比べて自己否定したり、理由や結果ばかり求めてすり減ってしまうけど、ダメな自分もまるごと抱えたまま、その奥にある純粋な『好き』という衝動を思い出そう。」という19歳の今の彼女の思いが込められており、ao特有の軽やかで伸びやかな歌声が、エッジの効いた重厚なビートで表現されている。

さらに本日公開された新アーティスト写真では、「肩の力が抜けた自然体を見せたい」「素直な気持ちを歌いたい」という本人の意向のもと、あえて飾らない等身大の姿が写っている。特に目を引く膝の「絆創膏」は心の傷を象徴しており、それすらも等身大の一部として受け入れるという意志を表したビジュアルとなっている。

本楽曲は彼女が昨年から制作し続けていた数々のデモ音源の中から、FODオリジナルドラマ『コントラスト』の監督および制作陣の耳に留まり、主題歌として抜擢された。デモを一聴した富田未来監督が、その楽曲の持つ力と世界観に惚れ込み、主題歌への起用が決定したという。本日より公開されているドラマのPR動画では、いち早く「痛い膝」を聴くことができる。

◆ ◆ ◆

■aoコメント

子供の頃って、膝にめりこむ砂利の痛みに気づきながらも、夢中になって自分の世界で遊んでいた気がします。「痛い膝」は、大人になるにつれて生まれる”こうするべき”という枠の中で、忘れてしまいそうになる「好き」や「楽しい」という純粋な気持ちを大事にしたい、という思いで書いた曲です。 私自身、ただ「好き」だったことに対して理由や結果を求めてしまったり、純粋な気持ちを蔑ろにしてしまう瞬間があります。

大人になるにつれて抱える心の傷や焦りは、無理に治そうとしたり綺麗に消そうとしなくていい。傷ついた不器用な状態のままでも、あなたの中の「好き」という衝動を思い出して、大切にしてほしい。この歌がそうやって自分をまるごと認めるきっかけになれば嬉しいです。

ドラマ『コントラスト』の主題歌となった、この「痛い膝」を、ドラマのストーリーと共にたくさん楽しんでいただけたらと思います。

◆ ◆ ◆

■ao 「痛い膝」

2026年3月11日 配信スタート

https://jvcmusic.lnk.to/Itaihiza

FODオリジナルドラマ『コントラスト』主題歌

■『コントラスト』（全8話）

2026年3月13日（金）20時よりFODにて全話一挙独占配信開始

※配信日時は予告なく変更になる場合があります。 出演：井内悠陽、阿久根温世

冨里奈央（乃木坂46）、HAYATO、樫又龍ノ介、中山ひなの

大倉琉人、米尾賢人、中山翔貴

井上想良 原作：itz『コントラスト』（プランタン出版刊）

スタッフ 脚本：山田佳奈／富田未来

監督：富田未来／中山佳香 URL https://fod.fujitv.co.jp/title/30hwhttps://www.fujitv.co.jp/drama_contrast/