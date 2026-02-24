楽天ステイは、「Rakuten STAY あわら温泉」を2月27日に開業する。

建物は地上5階建て。客室は定員6名と4名の各2タイプ全23室。室内には自家源泉の浴槽やテラス、畳スペースとIHヒーター付きダイニングテーブルを備え、一部客室にはサウナや水風呂、大画面スクリーンとプロジェクターを設置する。愛犬2頭まで一緒に宿泊できるドッグフレンドリールーム5室では畳を採用し、足洗い場を設け、室内にはケージやペット用ベッド、フードボウル、ペットシート、ダストボックス、エチケット袋などを常備している。各室1台の駐車場と4台分のEV充電器を設ける。

食事は和洋から選べる朝食と、夕食は越前野菜を入れたずわい蟹の蟹鍋、和牛肩バラ肉と越前どりのすき焼き、国産牛ステーキと国産豚、越前どりの鉄板焼きの3種から選べる。レストラン「港ダイニングしおそう」では若狭湾の鮮魚や福井産野菜を使ったコース料理を提供し、生ビールや地酒などの飲み放題を含む。宿泊料金は1室あたり32,000円から、税込。

アクセスは、JR芦原温泉駅から車で約10分、えちぜん鉄道あわら湯のまち駅から徒歩約3分。