お土産が充実していると思う「愛媛県の道の駅」ランキング！ 2位「内子フレッシュパークからり」を抑えた1位は？【2025年調査】
道の駅は、地域ならではの名産品や限定グルメを手に入れられるお土産スポットとしても人気です。旅の思い出にぴったりな特産品や、ここでしか買えないユニークな商品が並び、訪れる人の心をわくわくさせてくれます。今回はそんな魅力に迫ります。
All About ニュース編集部では、2025年9月18〜19日の期間、全国20〜60代の男女217人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、お土産が充実していると思う「愛媛県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「新鮮な柑橘類や地元加工品が充実しており、観光客にも人気があるから」（30代女性／大阪府）、「以前CSの旅番組で紹介していてかなりお土産が充実していたのを覚えています」（50代女性／群馬県）、「内子からり米、内子からりじゃばらサイダー、ハムソーセージセットなどが売れています」（60代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「伊方町産の柑橘類や海産加工品が豊富。特に柑橘を使ったジュースやゼリー、佃煮など地元の味が楽しめます」（50代女性／東京都）、「宇和海と瀬戸内海の恵みが集まり、新鮮な海産物や柑橘類が豊富だから」（30代女性／北海道）、「伊方町の特産品や新鮮な海産物、地元で採れた野菜などが豊富に揃っているから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：内子フレッシュパークからり（喜多郡内子町）／28票地元の農産物を使った加工品やスイーツが豊富にそろい、特に柑橘や栗を使った商品が人気。小京都・内子の風情を感じられるお土産も並び、観光客から高い評価を得ています。
1位：佐田岬半島ミュージアム（西宇和郡伊方町）／32票日本一細長い佐田岬半島の魅力を体感できる道の駅で、海産物や柑橘を中心とした特産品が充実。絶景ドライブとともに訪れる人も多く、地元の恵みを活かしたお土産が旅の記念にぴったりです。
