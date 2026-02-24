学童チームの実践例に見る、初心者の子を前向きにする遊び心

低学年の子どもが野球を楽しく続け、上達していくためには、練習の中に遊び要素をうまく取り入れる工夫が大切だ。野球用具に縛られない自由な発想や、子どもの好奇心をそっと刺激する言葉選びが、将来の技術を支える土台になる。遊びを通じて必要な動きを自然に身につけ、前向きに練習へ取り組むための実践例を紹介したい。※情報は取材時

・練習が単調になり、子どもたちが飽きてしまうのを防ぐにはどうすればよいか。

・ボールを怖がったり、バットを振るのが難しかったりする子への工夫はあるか。

・子どもたちが自発的に動いて、整列や片付けをスムーズにできる声かけとは。

東京・足立区で活動する学童野球チーム「西伊興若潮ジュニア」では、褒める育成と遊びを大切にしている。例えば、低学年に向けたカゴを使ったメニュー。2人1組でカゴに球を投げ入れる遊びを通して、指先の感覚（縦回転の意識）を養い、カゴの後ろで待機する子には、カバーリングの距離感を掴んでもらう狙いもある。また、走塁時にバットをカゴへ置かせる工夫で、道具を投げる癖を防ぐなど、随所にアイデアが光っている。「いいね」と認める声かけを続けることで、親子の関係にも良い変化が生まれている。

静岡初の小学女子チーム「静岡フューチャーズ」では、野球を始めたばかりの低学年女子に対し、野球道具だけにこだわらない練習を取り入れている。バットの代わりにラケットを、軟式球の代わりに穴の開いた柔らかいボールを使うことで、空振りの不安や顔に当たる恐怖心を和らげている。河川敷の段差をホームランの目印にするなど、まずは「遠くに飛ばす楽しさ」を味わってもらうことを優先。遠回りに見えても、遊びのステップを踏むことが、苦手意識を持たずに軟式球へとスムーズに移行できるという。

滋賀の名門「多賀少年野球クラブ」を率いる辻正人監督は、言葉の選択で子どもを魔法にかかったようにやる気にさせている。整理整頓を「きれいに並べるコンテスト」と呼び、地面の白線を「海に囲まれた橋」に見立てることで、叱ることなく自然に整列へ導いている。スピードガンで数字を見せ、憧れの大谷翔平選手（ドジャース）と比較させるなど、競争心や好奇心を上手に刺激。子どもが練習を終える時に「もっと遊びたい」と感じるほど夢中になれる環境作りが、低学年の成長には欠かせない。

初心者の子どもたちには、野球を「遊び」として楽しみ、自分から進んで取り組む姿勢を育むことが重要だ。大人のちょっとした言葉選びやメニューの工夫で、練習の雰囲気は明るく変わっていく。

・練習に飽きてしまう課題には、カゴ入れや走塁でのミッションなど、遊びの要素を試行錯誤して取り入れる。

・ラケットや柔らかいボールで「できた」という達成感を先に体験させ、段階的に軟式球へ慣らしていく。

・低学年に自発的な動きを促すには、ワクワクする表現を上手に使い、遊びの延長でルールを身につけさせる。（First-Pitch編集部）