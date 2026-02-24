24日（火）全国的に春の陽気。午後は西日本で次第に雨が降るでしょう。

＜24日（火）の天気＞

日本付近は高気圧に覆われています。北海道北部は午前中まで雪の降るところがありますが、そのほかでは日中は日差しの届くところが多いでしょう。前日までの極端な暖かさではないものの、春を感じる過ごしやすい陽気になりそうです。花粉症の方は念入りに対策しましょう。

午後になると、西から前線がのびてきて、前線上を低気圧が進む予想です。そのため、九州は昼過ぎから、中・四国は夕方から、近畿や東海でも夜から雨が降り出す見込みです。北陸や関東でも夜はポツポツ降り出すところがあるでしょう。夜遅くには東北北部でも雨や雪の降るところがありそうです。お帰りの時間に応じて傘をお持ちください。

＜予想最高気温（前日差）＞

3月下旬〜4月並みのところが多く、過ごしやすくなりそうです。

札幌 2℃（-5）

仙台 12℃（-1）

新潟 12℃（±0）

東京 19℃（-4）

名古屋 20℃（＋1）

大阪 20℃（＋1）

鳥取 15℃（-3）

高知 20℃（-2）

福岡 13℃（-2）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

25日（水）にかけて雨が降り、太平洋側を中心に雨脚が強まる見込みです。26日（木）はいったん晴れますが、27日（金）は再びまとまった雨になるでしょう。28日（土）もぐずついた天気になりますが、3月1日（日）は日差しが戻ってきそうです。天気が周期変化する一週間になるでしょう。晴れる日を中心に暖かくなりそうです。

■札幌〜名古屋北海道は晴れる日が多いですが、28日（土）は雨が降る見込みです。一方、東北南部〜関東、東海では25日（水）は本降りの雨になるでしょう。東京は最高気温13℃の予想で、冷たい雨になりそうです。その後もくもりや雨の日が多く、次の洗濯外干しチャンスは3月1日（日）になる見込みです。