FILA×mofusandコラボ登場！にゃんこが可愛い限定スニーカー

スポーツライフスタイルブランドFILAから、人気イラストレーターぢゅのが描く「mofusand」との特別なコラボスニーカーが登場します。テニスをテーマにした今回のコレクションでは、愛らしいにゃんこたちとFILAのクラシカルなデザインが融合。カジュアルコーデの主役になる、遊び心たっぷりの一足に仕上がっています。にゃんこ好きさんは見逃せない注目アイテムです♡

テニスがテーマの限定コラボ



今回のコラボレーションは、FILAのブランドアイデンティティでもあるテニスをテーマにした特別なデザインが特徴です。

FILAの黄金期を築いた伝説のテニスプレイヤーが着用していた通称「ボルグジャケット」を身に纏ったにゃんこや、テニスボールを被ったにゃんこたちが登場し、ブランドのヘリテージとmofusandの世界観が絶妙にマッチした仕上がりになっています。

スポーティーさの中に可愛らしさをプラスしたデザインは、普段使いしやすく幅広いコーディネートに合わせやすいのも魅力です。

限定スニーカー2モデル展開



「FILA COURT PLUMPY 2 × mofusand」は、遊び心のあるにゃんこデザインをあしらったコラボスニーカーです。

品番FM0101961260は10,780円（税込）、展開サイズは22.0～28.0cm（ハーフサイズ無し）で販売されます。

同モデルの品番FM0101961100も10,780円（税込）、展開サイズは22.0～28.0cm（ハーフサイズ無し）で展開されます。

どちらも日常使いしやすいデザインで、可愛らしさと履きやすさを兼ね備えた一足です。

2026年2月20日（金）よりFILA公式オンラインサイト・ショップその他FILA取扱店にて販売開始予定、2026年3月よりmofusandもふもふマーケット（オンライン）、mofusandもふもふストアでも順次発売予定です。

にゃんこ好き必見の一足



テニスの伝統を感じさせるFILAのデザインと、mofusandの愛らしいにゃんこたちが出会った今回のコラボスニーカーは、履くだけで気分が上がる特別なアイテムです。

普段のカジュアルスタイルに取り入れれば、さりげなく可愛らしさをプラスできるのも魅力。にゃんこ好きさんへのプレゼントにもおすすめの限定モデルです♡