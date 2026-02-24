女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は24日、第102話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第102話は、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）宛の原稿料80円が届けられ、思った以上の金額に一同は驚く。ヘブンは、今後は作品を書いて稼いでみせると宣言。しかし、思いのほか学校の仕事が多く、書く時間がない。松野トキ（郄石あかり）は、ヘブンのために執筆の手伝いをしようと皆に提案し…という展開。

80円は「泥棒」の原稿に対してだった。作山（橋本淳）が心労で倒れ、ヘブンが授業を代行した。

トキは錦織友一（吉沢亮）のように題材探しのサポートをしようと考えた。

錦織丈（杉田雷麟）と正木清一（日高由起刀）、トキと松野フミ（池脇千鶴）も書店へ。帰り道、トキとフミ、永見剣造（大西信満）が地蔵にお祈りをしていると、暗い雰囲気をまとった女性・吉野イセ（芋生悠）が近づいてきて「そちら、車引きですよね？お地蔵様に車引きと祈ると叶わない、という言い伝えがあるとですが、ご存じなかですか？」と声を掛ける。

永見が否定すると、イセは「嘘つきは、来世で蛇になるとですよ」。トキは「何、この人。面白い。ヘブンさん、気に入りそうだない？」。題材が見つかったか。

SNS上には「こ、怖っ」「朝からひんやり」「幽霊画のような人」「完全にホラーの登場の仕方」「怖い怖い。見えてはいけないものが見えた感覚w」などの声が続出。果たしてイセとはどのような女性なのか。