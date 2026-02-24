元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が、22日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」に出演。かまいたちの濱家隆一から次々とロケ中の“不満”を指摘される一幕があった。

この日、レギュラーの一茂とかまいたちの濱家、山内健司の3人は東京・GINZAの高級コーヒー店を訪れた。

さまざまなトークに花を咲かせている中で、濱家が「年次重ねると、我々もこう、“下（の後輩ら）”から言われなくなっちゃうじゃないですか。言っても、僕らまだ20年ちょっとですけど」と話した。すると一茂は「そうだよ。言われなくなったら終わりだよ。だからお前たちもなんかあったら、俺にどんどん言ってね。何かある？俺に対する不満とか？」と聞き返した。

濱家はそれを聞き「いいんですか？…まあ、（ロケ中に）興味ないとこの店が分かりやすすぎる」とズバリ指摘。一茂は「しょうがないじゃん。（興味）ないんだから」と開き直った。

しかし濱家はめげずに「あと、お店の人がちょっとでもしゃべりすぎると、“あの人、しゃべりすぎだな”って言う」とズケズケ指摘すると、ついに一茂は「いいんだよ、舞台裏の話なんかしなくて。ちょっとお前たち、やっぱり俺には何も言うな」と前言を翻し、笑いを誘っていた。