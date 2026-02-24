高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第21週「カク、ノ、ヒト。」の第103回が2月25日に放送予定です。

【写真】物書きとして生きることを考えるヘブン。フミは…

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下2月25日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

トキはヘブン（トミー・バストウさん）が執筆するためのネタ探しの道中、古い言い伝えに詳しい、吉野イセ（芋生悠さん）に出会い興味を持つ。

その頃、熊本五高では廃校の話がいよいよ現実味を帯びる。

ヘブンは物書きとして生きてくことを決意するが、同僚のロバート（ジョー・トレメインさん）の言葉に決意が揺らぐ。

そんな中、それぞれがもちよったネタが発表される。ヘブンの作家魂に火がつくネタは見つかるのか！？



