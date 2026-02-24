大胆なデザイン変更にビックリ！

スズキの軽トラック「キャリイ」「スーパーキャリイ」がマイナーチェンジを果たし、2026年1月23日に発売されました。

今回の改良では、「いい顔で働く。いい顔で遊ぶ。」というキャッチフレーズとともに、シリーズ全車のフロントフェイスを“キリっと精悍”なイメージへと刷新しています。

【画像】超カッコいい！ これが13年越しに大幅刷新したスズキの「“新型”軽トラック」です！ 画像で見る（30枚以上）

また、デジタルメーターディスプレイやスマートフォントレイ、助手席カップホルダーなどを新たに採用し、現代的なライフスタイルに寄り添う進化を果たしています。

まずは、その歴史をカンタンに振り返っていきましょう。

いわゆる“軽トラ”の代表格であるキャリイは、1961年に「スズライト キャリイ FB型」としてデビュー以来、頑丈な車体／広い荷台／扱いやすいエンジンといった基本コンセプトを継承しながら進化。

個人商店や農林水産業などに従事するユーザー向けの“働くクルマ”として頼りにされ、近年ではレジャーや田舎暮らし向けの“軽ピックアップ”としても注目される存在です。

現行モデルは、2013年にデビューした11代目となります。

ラインナップは、標準モデルの「キャリイ」と、座席後部にプラスアルファの広い空間を持つ「スーパーキャリイ」を中心に、金太郎ダンプ／頑丈ダンプ／リフトダンプ／保冷車／冷凍車といった特装車シリーズを用意しています。

ボディサイズは、全長3395×全幅1475×全高1765mm（スーパーキャリイは1885mm）。荷台寸法は、長さ1940（同1480）×幅1410×高さ290mm。短く思えるスーパーキャリイのフロア長も、キャビン下のスペースを開放すれば、実質的に1975mmまで拡張します。

パワートレインは、660ccの直列3気筒エンジン（最高出力50ps／最大トルク59Nm）に、5速MTもしくは4速ATという組み合わせ。駆動方式は、FR（後輪駆動）もしくはパートタイム式の4WDから選択可能です。

今回発売されたばかりの新型キャリイ／スーパーキャリイでは、“キリっと精悍”になったフロントフェイスとなりました。

「軽トラといえばシンプルな（簡素な？）デザイン」というイメージが強い昭和世代の筆者（のぐちまさひろ）からすると、ある意味で衝撃的です。

全車標準となるLEDヘッドライトには、“ブラックエクステンション”なる装飾までおごられ、近年までのキュートな雰囲気はすっかり消え去っています。

この大胆なデザイン変更には、賛否両論があるかもしれません。

ちなみにスズキのエンブレムを配したフロントガーニッシュは、「キャリイ」ではボディ同色、「スーパーキャリイ」ではブラックとなります。

その一方、さりげなく強化された安全機能からは、ユーザーへのやさしさを感じます。

新型キャリイ／スーパーキャリイでは、衝突被害軽減ブレーキの「デュアルセンサーブレーキサポートII」に加え、前後のパーキングセンサーも全車に標準装備されます。

またデフロック付き車に「ぬかるみ脱出アシスト機能」を追加し、悪路走破性と安心感を高めています。

※ ※ ※

アウトドア派かつ田舎暮らしに憧れる筆者的には、一部改良を受けて継続販売される特別仕様車の「スーパーキャリイ Xリミテッド」のタフさやカッコよさに惹かれます。

賛否両論がありそうなフロントフェイスも、同モデルだけにおごられる「SUZUKI」ロゴとの相性はバツグンだといえそうです。