＜義母がイラつく理由＞友人母も同じ症状「ホルモンの関係かも！？」受診を促すと…！【第3話まんが】
私はミナミ。同居の義母に、思いきって不機嫌になる理由を尋ねてみました。すると、「自分でもわからないけれどイライラするときがある」と告白されました。どうすればいいか聞いても明確な返答はなく、解決策が見つかりません。なんだか振り出しに戻った気持ちです……。義母の苦悩も理解できますが、解決策が見つからないのであれば、私もどうしたらいいのかわかりません。誰か、他の人に相談してみたほうがいいのでしょうか……。
久しぶりに、学生時代からの友人のシノに会うことになりました。私は義母の急な機嫌の変化や、理由がわからないイライラに振り回されていることを打ち明けました。すると、なんとシノのお母さんも同じようなことがあったと言います。私は驚きました。
「お義母さんと同じような症状で悩んでいる人は結構いるみたいで……」と、私が義母にそこまで話すと、義母の顔色がみるみるうちに変わっていきました。穏やかだった表情がどんどん硬くなり、やがて怒りに染まっていきます。義母の怒号がリビングに響き渡りました。私は思わず身をすくませました。
シノから、義母のイライラは「ホルモンバランスの乱れが原因かもしれない」と指摘されました。
帰ってすぐ義母に、病院受診や相談窓口でアドバイスをもらうことを提案しました。
しかし義母の逆鱗に触れたらしく、「私が病気だっていうの！？」と激しく怒鳴られました。
そのうえ感情的になった義母に突き飛ばされてしまったのです。
あまりに突然のことで、とっさにお腹の赤ちゃんを庇うことしかできませんでした。
心臓がバクバクと鳴り響き、呆然としながら固まってしまいました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
久しぶりに、学生時代からの友人のシノに会うことになりました。私は義母の急な機嫌の変化や、理由がわからないイライラに振り回されていることを打ち明けました。すると、なんとシノのお母さんも同じようなことがあったと言います。私は驚きました。
「お義母さんと同じような症状で悩んでいる人は結構いるみたいで……」と、私が義母にそこまで話すと、義母の顔色がみるみるうちに変わっていきました。穏やかだった表情がどんどん硬くなり、やがて怒りに染まっていきます。義母の怒号がリビングに響き渡りました。私は思わず身をすくませました。
シノから、義母のイライラは「ホルモンバランスの乱れが原因かもしれない」と指摘されました。
帰ってすぐ義母に、病院受診や相談窓口でアドバイスをもらうことを提案しました。
しかし義母の逆鱗に触れたらしく、「私が病気だっていうの！？」と激しく怒鳴られました。
そのうえ感情的になった義母に突き飛ばされてしまったのです。
あまりに突然のことで、とっさにお腹の赤ちゃんを庇うことしかできませんでした。
心臓がバクバクと鳴り響き、呆然としながら固まってしまいました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙