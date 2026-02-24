松山英樹は2ランクダウンの6位 久常涼は14位【FedExCupランキング】
米国男子ツアー「ジェネシス招待」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。
同ランキングは米ツアーのポイントレースで、ランキング上位者が8月から始まるプレーオフシリーズに進出できる。上位100人は来シーズンのフルシード権を獲得する。松山英樹は同大会を28位で終え、2ランクダウンの6位（592pt）。45位で終えた久常涼は8位から14位に後退した（451pt）。ツアー初優勝を挙げた26歳のジェイコブ・ブリッジマン（米国）が14位から首位（1,069pt）に躍り出た。2位（1,066pt）にクリストファー・ゴッタラップ（米国）、3位（1,043pt）は世界ランク1位のスコッティ・シェフラー（米国）が続いた。
