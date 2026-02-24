岩井千怜が24ランクアップの3位 ジーノ・ティティクルが首位浮上【CMEグローブポイントランキング】
米国女子ツアー「ホンダLPGAタイランド」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。
【最新】大健闘！ 岩井千怜の最新1Wスイング
世界ランキング1位のジーノ・ティティクルが地元でツアー通算8勝目を挙げ、ポイントレースでも6ランクアップし、首位に躍り出た。開幕戦を制したネリー・コルダ（米国）は2位に後退。そして同大会で1打差の2位で終えた岩井千怜が、24ランクアップの3位と大きく順位を上げた。4位にエイミー・ヤン（韓国）、5位にリディア・コ（ニュージーランド）と続く。その他日本勢は、山下美夢有が9位（4ランクダウン）、畑岡奈紗が15位（6ランクダウン）、古江彩佳が18位（9ランクダウン）、岩井明愛が26位（11ランクダウン）と、ここまでがトップ30。それ以降は、竹田麗央が32位（2ランクダウン）、吉田優利が42位、西郷真央が54位（20ランクダウン）、勝みなみが55位、笹生優花が59位（22ランクダウン）、馬場咲希が69位と続いた。
