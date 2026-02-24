大リーグ公式サイト「MLB.com」は23日（日本時間24日）、メッツのフアン・ソト外野手（27）のMVP獲得にかける思いを報じた。

MVPの受賞経験がないソトにとって、栄誉を手にするために上回らなければならない存在がドジャースのスター、大谷翔平。ソト自身も十分に理解している。

”I’m going to be there every year too.So， he better keep doing what he’s doing because I’m coming.”（大谷が争いの中心にいるなら、俺も毎年そこにいるつもりだ。だから彼は、今まで通りやり続けていればいい。俺が追いかけていくから）とMLB公式サイトのメッツ担当、アンソニー・ディコモ記者に語り、ライバル心を隠さなかった。

大谷は過去5シーズンのうち4度MVPを受賞。一方のソトは、昨季のナ・リーグMVP投票で3位。これまでの最高成績は、2021年の2位だ。打って投げる二刀流という唯一無二の存在である大谷は、その万能性ゆえにMVP投票で有利になる可能性がある。それでもソトは、自分がその壁を越えられると信じている。

2025年シーズンには43本塁打、OPS.921、127四球を記録。さらに盗塁能力の向上や、守備面での成長にも手応えを感じており、そうした総合力が評価されれば、大谷を上回ることも不可能ではないと考えている。「彼は本当にすごい。本当にすごい選手だ」とソトは認めた上で、こう続けた。「でも、俺は彼に勝たなきゃいけない。簡単なことじゃないのは分かっている。それでも、何とかして勝つ方法を見つけないといけないんだ」。