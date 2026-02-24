日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3682（+47.0　+1.29%）
ホンダ　1550（+7　+0.45%）
三菱ＵＦＪ　2945（+3　+0.10%）
みずほＦＧ　7108（-67　-0.93%）
三井住友ＦＧ　5955（-8　-0.13%）
東京海上　6473（-2　-0.03%）
ＮＴＴ　151（0.0　0.00%）
ＫＤＤＩ　2613（-3　-0.11%）
ソフトバンク　210（0.0　0.00%）
伊藤忠　2201（+8.5　+0.39%）
三菱商　5062（+71　+1.42%）
三井物　5538（+33　+0.60%）
武田　5816（+26　+0.45%）
第一三共　2930（+11.5　+0.39%）
信越化　5717（-33　-0.57%）
日立　4944（+14　+0.28%）
ソニーＧ　3352（+16　+0.48%）
三菱電　5879（+29　+0.50%）
ダイキン　19722（-8　-0.04%）
三菱重　4953（-12　-0.24%）
村田製　3661（-14　-0.38%）
東エレク　43781（-179　-0.41%）
ＨＯＹＡ　27548（+3　+0.01%）
ＪＴ　5893（0　0.00%）
セブン＆アイ　2196（+5　+0.23%）
ファストリ　67100（+140　+0.21%）
リクルート　6033（-251　-3.99%）
任天堂　8668（+81　+0.94%）
ソフトバンクＧ　4136（-193　-4.46%）
キーエンス（普通株）　61289（-141　-0.23%）