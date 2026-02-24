日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3682（+47.0 +1.29%）
ホンダ 1550（+7 +0.45%）
三菱ＵＦＪ 2945（+3 +0.10%）
みずほＦＧ 7108（-67 -0.93%）
三井住友ＦＧ 5955（-8 -0.13%）
東京海上 6473（-2 -0.03%）
ＮＴＴ 151（0.0 0.00%）
ＫＤＤＩ 2613（-3 -0.11%）
ソフトバンク 210（0.0 0.00%）
伊藤忠 2201（+8.5 +0.39%）
三菱商 5062（+71 +1.42%）
三井物 5538（+33 +0.60%）
武田 5816（+26 +0.45%）
第一三共 2930（+11.5 +0.39%）
信越化 5717（-33 -0.57%）
日立 4944（+14 +0.28%）
ソニーＧ 3352（+16 +0.48%）
三菱電 5879（+29 +0.50%）
ダイキン 19722（-8 -0.04%）
三菱重 4953（-12 -0.24%）
村田製 3661（-14 -0.38%）
東エレク 43781（-179 -0.41%）
ＨＯＹＡ 27548（+3 +0.01%）
ＪＴ 5893（0 0.00%）
セブン＆アイ 2196（+5 +0.23%）
ファストリ 67100（+140 +0.21%）
リクルート 6033（-251 -3.99%）
任天堂 8668（+81 +0.94%）
ソフトバンクＧ 4136（-193 -4.46%）
キーエンス（普通株） 61289（-141 -0.23%）
