Ankerのモバイルバッテリーが30％オフに！下取りに出すだけでお得になる買い替えキャンペーン実施中《3月31日まで》

モバイルバッテリーなどを取り扱うブランド「Anker」は、2026年2月18日から3月31日までの期間、「モバイルバッテリー買い替えキャンペーン」を開催しています。

お得に買い替えられるビッグチャンス

今、Ankerのモバイルバッテリーを下取りに出すと、全てのモバイルバッテリーが30％オフで購入できます。

下取り対象商品は、24年12月31日までに購入したAnker製モバイルバッテリー。

保証期間が過ぎた製品、破損/故障した製品、バッテリー機能搭載USB充電器も対象です。

他社製のモバイルバッテリー、モバイルバッテリー以外のAnker製品（ポータブル電源など）は対象外となります。

直営店舗（一部店舗を除く）の場合、購入するモバイルバッテリーを選び、レジで不要のモバイルバッテリーを渡すと、その日に限り割引が適用されます。

公式オンラインストアの場合、購入するモバイルバッテリーをカートに追加し、購入画面の「買い替えキャンペーンに参加する」にチェックを入れると、自動で割引が反映されます。後日届く回収用キットに、不要のモバイルバッテリーを入れて送ってください。

なお、いずれの下取り方法も、外箱・取扱説明書・ケーブルなどの付属品は不要。

キャンペーンは、申し込み数が上限に達し次第終了します。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）