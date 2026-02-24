韓国に歴史的な五輪金メダルもたらした“スノーボード界のキム・ヨナ”　17歳の少女が成し遂げた偉業の意味

子どもの頃の夢はフィギュアスケート選手だった。

【写真】韓国フィギュア女子、布面積少なめバニーコス

「キム・ヨナ選手がとても人気で、（動作などが）とても綺麗に見えてかっこいいと思った」

しかし、スノーボードに乗りながらフィギュアスケートのことは忘れた。「スノーボードに完全に打ち込んだ（ハマった）ため」だ。かつて彼女を教えたコーチは、彼女の才能を見抜き「スノーボードのキム・ヨナ」にしてあげるとも言った。

ボードの上に上がってから10年。チェ・ガオンは本物の「スノーボードのキム・ヨナ」になった。二人の共通点は、氷の上で、雪の上で、恐れることなく大胆だということだ。

「凄惨な転落が作った衝撃的な逆転」

チェ・ガオンはミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード女子ハーフパイプで、韓国選手団に今大会初の金メダルをもたらした。韓国勢が雪上種目で五輪金メダルを獲得したのはチェ・ガオンが初めてだ。キム・ヨナが韓国フィギュアスケートの新しい歴史を書いたように、チェ・ガオンもまた韓国雪上種目の新しいチャプターを開いた。

米NBCが「凄惨な墜落が作った衝撃的な逆転」とまで表現するほど、奇跡のような優勝だった。

チェ・ガオン（写真提供＝OSEN）

チェ・ガオンは1回目の試技で会心の1080度（空中3回転）回転を試みたが、ボードがパイプの縁に引っかかり、下に真っ逆さまに突き落とされるように転落した。現地の実況陣でさえ競技を諦めなければならないようだと話すほどの大きな墜落だった。

韓国で冬季五輪を独占中継したJTBCもまた、この転落の後、メインチャンネルをショートトラックの競技に切り替えた。メダルの可能性がなくなったと判断したようだ。チェ・ガオンの競技はJTBCスポーツで続けられた。

チェ・ガオンはしばらく立ち上がれなかった。担架で運ばれていけば、そのまま大会を諦めなければならない。チェ・ガオンは少しだけ時間をくれと言った後、つま先から力を入れて徐々に足を動かそうとした。そして、とうとう立ち上がって競技場の外へと足を引きずりながら歩いて行った。

2回目の試技を前に、電光掲示板には一度「棄権」という表示が出たが消えた。コーチ陣は病院に行こうとチェ・ガオンを説得した。ともすれば、より大きな怪我を負いかねないためだった。五輪前に脊椎を骨折していたチェ・ガオンだ。しかしチェ・ガオンは頑強だった。7歳の時から夢に見ていたオリンピックの舞台だったからだ。

意志ほど体がついてこなかった。チェ・ガオンは2回目の試技でも転倒した。絶望の影が濃く差し込んだ。1・2回目の試技を合わせて1位の座（88.00点）には、オリンピック3連覇を狙っていたクロエ・キム（アメリカ）がいた。

そして3回目の試技。膝の痛みに耐えながらチェ・ガオンはボードの上に上がり、半円筒状のスロープを素早く滑り降りてきた。コースの状況を考慮し、1080度の高難度技術の代わりに900度と720度回転を駆使しながら、最後の着地まで完璧な姿を見せた。たとえ最高難度の技術は使わなかったが、高さをはじめ完成度が高かった。90.25点。大逆転劇はそのように書かれた。

クロエ・キムは最後の3回目の試技の途中で転倒し、より良い点数を受けられなかった。たとえオリンピック3連覇には失敗したが、クロイ・キムは明るい笑みを浮かべながらチェ・ガオンの優勝を祝福してくれた。クロイ・キムもまた一ヶ月前に肩の靭帯を負傷し、オリンピック出場自体を断言できない境遇だった。チェ・ガオン、クロイ・キムともに今大会で人間勝利の見本になったと言える。

チェ・ガオンはオリンピック優勝でクロエ・キムの記録を再び塗り替えた。クロエ・キムは2018年平昌大会の際、この種目の最年少金メダル記録（満17歳10カ月）を立てたが、チェ・ガオンの年齢は満17歳3カ月だ。チェ・ガオンは2023年1月、エクストリームスポーツイベント「Xゲーム」でも最年少記録（満14歳2カ月）でパイプ種目の優勝を占めたが、それまで最年少記録を持っていたのがやはりクロエ・キムだった。

クロイ・キムは順位が決まった後、チェ・ガオンを抱きしめて祝福したが、海外メディアはこれを「王冠を譲り渡す瞬間」と描写した理由だ。クロエ・キムはその後のインタビューで「私が金メダルを取ったあの年齢で（チェ・）ガオンが優勝するのを見て、誇らしい母親になった気分」とも言った。クロエ・キムはチェ・ガオンのメンターであり、偶像（アイドル）で、訓練の過程で様々な助けを与えたことがある。

「ヨナ・キッズ」に続く「ガオン・キッズ」誕生なるか

チェ・ガオンは10代前半から「スノーボードの天才」と呼ばれたが、種目の特性上、多くの負傷があった。

特に2024年初め、スイスのラークスで開かれたワールドカップに出場し、練習中に腰を大きく痛めて選手生活に最大の危機を迎えた。脊椎が折れてスイスで1次手術を受け、炎症が起きて2次に韓国で再手術を受けた。3次にピンを抜く手術までした。

手術の過程を隣で見守ったある関係者は「あの時ガオンのレントゲン写真を見たが、あまりにも気の毒だった。大きな怪我なので普通の人なら二度とボードに乗らなかっただろう。ところが諦めない姿を見ながら、本当に意志がすごいと感じた」と言った。あの時、チェ・ガオンの年齢は満15歳に過ぎなかった。

チェ・ガオン自身もメンタルが格別だという事実をよく知っている。チェ・ガオンはインタビューで「私が精神力がちょっと強いようです」とし、「2025年のXゲームの時、手首が折れたのに決勝に行かなければならないという気がして、痛いのもあまり感じられませんでした」と言った。「競技開始前にすごく震えていても、試合に入る瞬間、震えがなくなります」と言ったりもした。

チェ・ガオンは7歳の時からスノーボードに乗り始め、翌年からハーフパイプに挑戦した。ハーフパイプは父親のチェ・イニョン氏の夢でもあった。チェ・ガオンは「最初はハーフパイプを全く知らなかったが、父が若い時に乗ってみたかったと言っていた。その話を聞いてハーフパイプを始めた」とし、「パイプにパッと入った時、とても雄大で、乗っている人たちがとてもかっこよく見えた」と言った。

チェ・イニョン氏は娘のポテンシャルを発見した後、していた事業まで畳んでチェ・ガオンの練習と競技について回りながら世話をした。2018年平昌大会の際、クロエ・キムの父親キム・ジョンジン氏に助言を求めたりもした。その時聞いた助言が、「娘はついて回ってあれこれ世話を焼いてあげてこそ、よりよくできる」というものだった。

それ以来、チェ・イニョン氏は常に娘とともにいた。「朝食はしっかり食べなければならない」と毎日のように料理もしてくれた。チェ・ガオンはこのような父親に対する感謝を忘れない。チェ・ガオンは表彰式の直後、父親に金メダルをかけてあげた。

チェ・ガオン（写真提供＝OSEN）

キム・ヨナが2010年バンクーバー冬季オリンピックの頂点に立った後、韓国国内のフィギュアには「ヨナ・キッズ」が多く生まれた。転び、折れ、倒れても「スノーボードに乗る自分自身が一番かっこよくて好きだ」というチェ・ガオンに続いて「ガオン・キッズ」が生まれるかもしれない。ただ、韓国国内のインフラが不足しているのは残念な点だ。

チェ・ガオンは「韓国国内でハーフパイプの訓練ができる場所はたった一箇所だけだが、これさえも施設が完璧ではなく残念だ」とし、「日本は夏にも訓練できるエアマット施設があるが、韓国にはないので日本で訓練する. 国内で訓練したい気持ちが大きいが、韓国にもこのような施設ができればいいと思う」という願いを伝えた。チェ・ガオンの夢が、他の誰かに伝えられる時だ。

●ハンギョレ新聞、キム・ヤンヒ記者

（記事提供＝時事ジャーナル）