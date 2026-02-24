アルツハイマー病の変化が脳に起きていても、認知症の症状が現れないケースがあるという。なぜ脳は、衰えに抗うことができたのか。修道女を対象にした大規模研究「ナン・スタディ」の事例から、認知症と脳の関係を考える。※本稿は、理化学研究所ロボット工学博士・認知症予防研究者の大武美保子『脳が長持ちする会話』（ウェッジ）の一部を抜粋・編集したものです。

アルツハイマー病の発症とともに

さまざまな能力が低下していく

認知症になると、会話をはじめとする社会生活に必要な認知機能が衰えていきます。認知症の原因疾患の第1位であるアルツハイマー病は、脳の変化によって、身体的にも知的にもさまざまな能力が低下していきます。

脳の神経細胞の変化には3つあります。それぞれ神経細胞の（1）外部、（2）内部、（3）数、の変化です。

（1）の、神経細胞外部の変化として、アミロイドβという物質が、細胞よりも大きい塊の状態で、神経細胞の外に存在するようになります。これは、老人斑と呼ばれ、老人斑が多い状態になると、周囲の神経細胞同士のネットワークを邪魔します。

（2）の、神経細胞内部の変化としては、リン酸化タウと呼ばれる物質が、異常な線維として細胞内部に蓄積し、機能不全に陥ります。

（3）は、（1）と（2）の症状が進行すると、神経細胞内外に異常な物質が蓄積した状態となり、神経細胞が死滅し、神経細胞の数が減り、ひいては脳全体が萎縮します。

しかし、これらの神経細胞の変化にもかかわらず、認知機能が保たれる場合があることが、修道女を対象にした研究（ナン・スタディ／Nun Study）で、彼女らの死後、脳を解剖することによって明らかになりました。

