中村ゆりか“えみる”の子ども、父は誰？『略奪奪婚』第8話【あらすじ】
テレビ東京のドラマチューズ！『略奪奪婚』（毎週火曜 深0：30〜）の第8話が24日深夜に放送される。
【場面写真】狂気すら感じる…伊藤健太郎と手をつなぐ中村ゆりか
本作は、長年の恋人生活を経て結婚した千春（内田理央）と司（伊藤健太郎）を巡る物語。2人は子どもには恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんな千春の前に突然現れたのが、司の子どもを身ごもった不倫相手のえみる（中村ゆりか）だった。そんなショッキングな出来事から繰り広げられるスパイラルサスペンスとなっている。
第8話では、念願の子どもを授かり大喜びのえみるが父親と母親を家に呼びパーティーを開く。無精子症であることが分かった司は喜ぶことができないでいた。夢をかなえる代償にえみると両親に一生縛られるのか。
一方、千春はえみるのセフレ・海斗（ISSEI）から証拠を入手し、前回のえみるの妊娠が司ではなく海斗との子どもだったと確信する。
今回の妊娠も司ではなく父親は海斗ではないか。疑問を抱いた千春は決着をつけるため、ある行動に出る。
