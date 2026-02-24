「結果」を求める声かけが重圧に…年中夢球氏が教えるメンタルの整え方

好機で打席が回ってきた際、指導者の放つ一言が選手のパフォーマンスを左右することがある。期待を込めたつもりが、逆にチャンスを潰してはいないだろうか。「保護者と選手のベースボールメンタルコーチ」として活動する野球講演家・年中夢球（ねんじゅう・むきゅう）さんは、自身も指導者として失敗を重ねてきた経験から、心の野球の重要性を説く。メンタルが弱気な子が結果を出せるようになるための、具体的な声かけの極意を紹介する。

チャンスの場面で「何とかしてこい」や「お前で決めてこい」といった抽象的な言葉をかける指導者は、少なくない。発破をかけているつもりかもしれないが、子どもたちは何をすべきかわからないまま打席に立つことになる。特にメンタルが弱い子は“結果を恐れている”ため、結果を求める声かけはマイナスに作用するリスクが高い。バッターボックスで迷っているからこそ、指導者は選手が具体的に何ができるのかを明確に提示してあげることが、最も大切な役割となる。

年中夢球さんは、選手の「セルフコントロール」を促す声かけを推奨する。例えば「ベルトより上に来たら、3つ全部振ってきていいぞ」など。狙うコースや球種を具体的にすることで、選手は迷いなくバットを振れる。選手自身が実行可能な言葉かけが、結果的にプレッシャーを和らげ、本来の力を引き出す鍵となる。

厳禁なのが否定語の使用だ。「低めを振ってはだめだぞ」といった言葉は、指導者の心配から出たものであっても、選手の脳にマイナスイメージで強くこびりついてしまう。「低めを振るな」という指示と「ベルトより上を振れ」という指示は、狙いこそ同じだが、子どもの捉え方は全く変わる。否定的な表現は避けることが、選手のポジティブな意識を醸成する。

前向きで具体的な言葉で背中を押してあげれば、子どもたちの不安は挑戦する意欲へと変わるはず。言葉の選び方ひとつで、弱気な選手をチャンスに強いバッターへと変貌させることは十分に可能だ。日頃のコミュニケーションから、肯定的な具体策を提示する習慣を身につけたい。（First-Pitch編集部）