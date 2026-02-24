40・50代に似合う“ふわっと感”！【GU】大人が即こなれる♡「大本命スカート」

寒い日は続くけれど、少しずつ春を意識し始めるこの時季。どんな新しいアイテムを迎えるか迷っている人には【GU（ジーユー）】の「サーキュラースカート」がおすすめです。大人女性が取り入れやすいやや長めの丈感で、ふわっと広がる軽やかなシルエットが魅力。コーデにこなれ感をプラスしたい40・50代にとって「大本命スカート」になるかも。スタッフさんの着こなしも合わせてチェック！

贅沢な生地量で華やかな雰囲気をプラス

【GU】「サーキュラーミディスカート」\2,990（税込）

サーキュラースカートの魅力は、なんといってもたっぷりの生地が生み出すエレガントな揺れ感。「軽やかで落ち感のある素材」（公式サイトより）を使用しており、春らしく軽快に穿けそうです。スタッフのNatsukiさんによると「ボリュームたっぷりですが腰回りはすっきりと見える」のだそう。カラーはオフホワイトのほか、ブラック、ブルーとギンガムチェックの全4種類。

クリーンな印象で大人カジュアルを格上げ

同じスカートでも、カラーが変わると雰囲気は大きく変化。ブルーならより爽やかで、大人カジュアルコーデにクリーンな印象をプラスできそうです。Natsukiさんは「動くたびに裾がひらめいて気分が上がる」と太鼓判。シンプルコーデにも映える、存在感のあるアイテムです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。