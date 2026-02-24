駅のお土産屋で「非常に心苦しい（汗）」スタッフが『急いでいるお客さんに伝えたいこと』とは

駅構内にあるおみやげ屋さんで働く知人。急いでいるお客さんが多い環境と、最近急速に広まった“あること”が重なった結果悩まされていることが。知人から聞いたお話を紹介します。

駅構内のおみやげ屋

私は駅構内にあるおみやげ屋さんで働いています。

こぢんまりとしたお店ですが、改札を出なくてもおみやげが買える便利さが好評で、売上もそれなりにありました。

以前は現金とクレジットカードでの決済にのみ対応していたのですが、最近は決済方法も豊富。





お客さんの要望もあって、うちでもスマホ決済に対応し始めたのです。

しかし、それと共にある困ったことが起こりだしました。

スマホ決済に戸惑うお客さん

それが、スマホ決済がスムーズにいかないお客さんがいらっしゃるということです。

うちは駅構内にあるおみやげ屋ということで、数分間の停車時間の合間を縫って来るお客さんや乗車前にささっと買っていきたいお客さんなど、時間が限られた方が多いのです。

そんな中、スマホ決済の操作に手間どり、会計に時間がかかってしまう場面が増えてきました。



また、そもそも操作方法を知らないけれど「ポイントがあるからポイントで買いたい」とおっしゃるお客さんも。

一度は、



「これ、やり方わからないんだけど使いたいの。でも電車に乗り遅れそうだから、あなた早くやってちょうだい」



と、スマホを託されたこともありました。