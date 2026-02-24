温暖な気候で知られる和歌山県では、地域によっては雪があまり降らないこともあるようです。そんな中、珍しくたくさんの雪を目にした猫さんの愛らしい様子が話題となり、大きな反響を呼んでいます。

記事執筆時点で22万表示を突破し、「かっ、かわい過ぎます！！！！！まだまだ赤ちゃんみたいですね♡」といったコメントが寄せられました。

【動画：猫が初めて『たくさんの雪』を目にした結果…可愛すぎる反応】

珍しく降る雪に大はしゃぎ！

Xアカウント「そらまめのお家」に投稿されたのは、雪を見て興奮するサバトラ猫の「ソラ」くんの様子。ソラくんが住んでいる和歌山県は、日本では温暖な気候の土地で、あまり雪が降ることはないのだとか。

この日の和歌山県では、パラパラと雪が降るのではなく、車に積もるほど雪が降ったとのこと。飼い主さんいわく、「ソラがこれだけの雪を見たのは初めて」らしく、ソラくんは窓際で大はしゃぎだったそうです。興奮するソラくんを見ていると、何だか子ども時代のことを思い出しますね。

イスに背中をスリスリしたり、窓の外に降る雪を掴まえようとしたり…。そんなあまりにも大はしゃぎするソラくんを見て、飼い主さんも「可愛いから思わず動画を撮ってしまった」とのこと。たくさん雪が降ったからこそソラくんの愛くるしい姿を見ることができて、飼い主さんも嬉しかったことでしょう。

"ハイ"になるソラくんにX民も高評価

ソラくんが雪に大はしゃぎする様子には、「転がっちゃうのかわいいw」「テンションアゲアゲ」「猫も楽しそうやなぁ～～」「雪に戯れつこうとするにゃんこが可愛い♡」といったコメントが寄せられました。

投稿は、1.3万件を超えるいいねを獲得。テンションの高いソラくんを見て、多くのX民が癒やされたようです。

Xアカウント「そらまめのお家」では、ソラくん・マメくんの仲良しコンビによる癒やし要素満載の毎日が投稿されています。

ソラくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「そらまめのお家」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。