《新作》お願いだから売り切れないで！！（泣）【ローソン】反則級の可愛さ♡「当りくじ」

【ローソン】で2/17より順次発売されたのは、ローソン50周年を記念した「サンリオキャラクターズ」の「当りくじ」。ブルーストライプの衣装を着たキティちゃんや、ローソンの人気商品を持ったキャラクターたちなど限定デザインの賞品がそろっています。見つけたらぜひチャレンジしてみて。

どれが当たってもうれしい！？ ローソン × サンリオくじ

「ローソン 50th Anniversary サンリオキャラクターズ 当りくじ」は1回\800（税込）で、ローソンのロールケーキやおにぎりを持ったキャラクターのぬいぐるみ・トートバッグ・ポーチ・ボールペンなど、かわいくて特別感のある賞品がラインナップ。@ftn_picsレポーターHaruさんが「全て可愛くて、どれが当たってもハズレなし」と言う通り、どれが出ても満足できそうです。

各店舗1本だけの激レアぬいぐるみ

レポーターHaruさんがGETした「ぬいぐるみ ポムポムプリン」は「各店舗1本しかない」そう。プリンくんの手には「プレミアムロールケーキ」のようなスイーツ。ローソンらしさを感じられます。「ビッグサイズ」で「手触りも良くずっとだきしめていたくなりました」とお気に入りの様子。ぬいぐるみはプリンくんのほかに、ドリンクを持ったシナモン・おにぎりを持ったけろっぴがラインナップ。最後のくじを引くともらえる「ラストスペシャル賞」は、ローソン店員と同じブルーストライプの衣装を着たキティちゃんのぬいぐるみです。各店舗なくなり次第終了のため、早めのチェックがおすすめです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：Yuri.A