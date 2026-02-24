すくすくと成長中の保護子猫、全力で遊んだあとに無防備すぎる寝姿を披露して可愛すぎると話題を呼んでいます。投稿は記事執筆時点で1.4万回以上再生され、「この寝姿で全てチャラ！」「どんな夢を見てるの？」「にゃんてかわいいんだ！」など、絶賛の声が寄せられています。

まずはお部屋のパトロール

Youtubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」に投稿されたのは、保護子猫、三毛さんの日常のひとコマ。

保護当初はシャーシャーと警戒していた三毛さんもすっかり保護宅での生活に慣れ、よく遊び、食べて休んですくすく大きくなっているのだとか。

この日、三毛さんは保護主さんが見守る中、子猫らしい好奇心旺盛さでお部屋をパトロール。

熱心ににおいをかいで、情報収集に余念がありません。

しっかりクンクンして見回って、満足したのか、保護主さんの元にやってきました。

甘えたい？ではなくて遊びモード！

保護主さんに甘えに来たのかな？と思ったら、どうやら今は遊びたいモードのようでした。

三毛さんを優しく撫でる保護主さんの腕をカプリ！

保護主さんのお膝の上で、いきなり暴れん坊モードに！ボタンをかじかししたり、爪を出して保護主さんを威嚇＆ひっかいたり…

保護主さんの手に高速猫パンチ！どうやら遊び相手として保護主さんの手に狙いを定めたようです。

けりけりしたり、甘噛みしたり、肉球で力いっぱい押したり…子猫ならではの手加減をしない本気の遊びに付き合う保護主さんの忍耐力が素晴らしい！

たくさん遊んで電池切れ。バンザイ寝姿が尊い！

たくさん遊んだ三毛さんは、ついに電池切れ。猫ベッドへ移動すると、そのまま“へそ天でバンザイ寝”をスタート！

お腹もピンクの肉球も全開の無防備スタイルに、見ているだけで思わず笑みがこぼれます。

投稿には「この寝姿で全てチャラですね！」「可愛さマシマシ！」「この寝姿を見たら１日の疲れが取れましたw」など、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』では他にもたくさんの先住猫たちと保護猫たちの日常の様子が投稿されています。

三毛さん、保護主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

