◆米大リーグ オープン戦 ロッキーズ５―４ホワイトソックス（２３日・米アリゾナ州スコッツデール＝ソルトリバーフィールド）

３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの一員で、ホワイトソックスでプレーする村上宗隆内野手（２６）が２３日（日本時間２４日）、敵地のロッキーズとのオープン戦で「４番・ＤＨ」で先発出場。今オープン戦２度目のマルチ安打をマークした。

２打席連続空振り三振で迎えた６回１死で低めのシンカーを打って右前安打。８回無死一塁では外角の直球を逆方向の左翼線に打ち返し、二塁打を放った。ここで代走を送られ、ベンチに下がった。

村上は「しっかり打席に立って、スピード感だとか、ピッチクロックの中でも（違反を）取られることなく、自分の間でいけた。それが良かった」。３試合で計１０打席に立ち「試合勘はだいぶ戻ってきている」と手応えを明かした一方で「空振りもちょっと多い。これから慣れてくれば、色々考えることも増えてくると思うし、もっと頭を使いながらやっていければなと思う」と反省を口にした。

村上は２０日のカブスとのオープン戦初試合で２点二塁打を含む４打数２安打２打点。２試合目は２打数ノーヒットだった。