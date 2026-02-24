２００５年の日本テレビ系ドラマ「女王の教室」や０６年のＴＢＳ系「白夜行」で注目を集めた元人気子役が、３１歳の最新ショットをアップした。

２３日までに自身のインスタグラムを更新し「人間はおもしろくて、わからなくて、愛おしい」と書き出したのは、女優の福田麻由子（３１）。３月に出演する舞台「ｎａｍｕ第二回公演『観測地』」の関係者を自身が取材したと明かし「わたしのｎｏｔｅにチームのみなさまのインタビュー記事あります！（わたしが初インタビュアーさせていただきました）そちらもよかったら。わたしの宝物です」とつづった。

フォロワーからは「麻由子ちゃんの笑顔昔と変わらず美しい」「素敵」「腕組みされたら寒さも吹っ飛ぶわね」と注目。ネット上では「福田麻由子ちゃん元気かな」「福田麻由子がヤバいくらい美少女だったんだよなぁ」「福田麻由子ちゃん活動再開したの嬉（うれ）しい」といった声も集まっている。

福田は子役時代から活躍し、２００５年の日本テレビ系ドラマ「女王の教室」や０６年のＴＢＳ系「白夜行」で注目を集める。１９年のＮＨＫ「スカーレット」で朝ドラ初出演。２２年１２月に芸能活動休止を報告し、２４年７月には所属事務所「フラーム」の退所を発表し、フリーに。２５年１月の舞台で女優活動を再開した。