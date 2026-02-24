『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』7月アニメ化 石川由依＆斉藤壮馬が出演 制作はゼロジー×グラス
漫画『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』（『きみ愛』）がテレビアニメ化され、7月からテレビ朝日系列・BS朝日にて放送されることが発表された。主要キャラクターを務めるキャストとして、石川由依、斉藤壮馬が出演する。あわせて、メインビジュアル「溺愛の予感篇」およびティザーPVが公開された。
【画像】腰を支える手が優しい…『きみ愛』原作者アニメ化お祝いイラスト
本作は、漫画・水埜なつ氏、原作・三沢ケイ氏により「COMICポラリス」で連載されている同名漫画が原作。貧乏ながらも前向きに生きる没落貴族令嬢・エルサと、エリートだが不器用でこじらせている次期公爵・ユリウスが、利害の一致から出会ったその日に「契約結婚」を結ぶことから始まる「尊すぎる“むずキュン”ハートフルラブコメディ」。共に過ごす日々の中で、互いの優しさに触れ、少しずつ心を通わせ “両片想い”となり、やがて“本当の夫婦”そして“家族”になっていくまでを、優しく丁寧に描いていく。
アニメーション制作はゼロジーとグラスが担当。監督はまついひとゆき氏、シリーズ構成は金春智子氏、キャラクターデザインは八尋裕子氏が担当する。
メインキャストとして、石川は主人公・エルサ役、齋藤は不器用でこじらせた性格ながら、次第にエルサに惹かれ、“溺愛”をするようになるイケメンエリート次期公爵・ユリウス役を務める。
あわせて、原作者の漫画・水埜氏、原作・三沢氏からもお祝いコメントが到着。水埜氏は、お祝いムードたっぷりなバルーンの中、手を取りダンスを踊るエルサとユリウスの姿が描かれたお祝いイラストと共に「いただいた応援が積み重なり、この度アニメ化という素敵なご報告ができることになりました」と改めて読者への感謝の気持ちを表すコメントを寄せた。そして三沢氏は、「シナリオ、キャラクター設定、美術設定、キャストなど、どれをとっても本当に素晴らしいので、楽しみにしてください！」と、アニメ化への大きな期待と信頼をにじませた。
メインビジュアルは、結婚式の衣装を身にまとい、エルサへの気持ちに気付き始め、少し照れた表情を見せるユリウスと、まだユリウスへの想いに気付いていないエルサの姿が描かれ、「愛する気はない」といったものの、エルサを"溺愛“することになる今後の展開を予感させるようなビジュアルとなっている。
ティザーPVでは、結婚することとなった2人の幸せそうな様子が映し出された一方で、「きみを愛するつもりは一切ない」と冷たく突き放すユリウス、それに驚くエルサの表情が、本作の劇伴（BGM）とともに描かれ、作品の華やかな世界観と共に、物語の始まりの導入部分を垣間見ることができる。メインビジュアル、ティザーPVともに、「愛するつもりはないといった時期公爵様が溺愛してくる」というタイトルが意味する物語の行方を感じさせる内容となっており、今後の展開に期待が高まる。
■キャストコメント
▼石川由依（エルサ・ユカライネン役）
エルサ役を演じさせていただきます、石川由依です。思い込みですれ違い、なかなか距離が縮まらないエルサとユリウスの関係が、もどかしくてもどかしくて…！不器用でピュアな2人に、胸キュンが止まらない作品です。ぜひ、あたたかい目で見守ってください！『きみ愛』の放送をお楽しみに！
▼斉藤壮馬（ユリウス・ロイアス役）
ユリウスの声を務めます斉藤壮馬です。美しい絵と魅力的なキャラクター、そしてもどかしいけれど惹き込まれる物語。そんな素敵な作品のアニメーションに携わることができて光栄です。まだ完成映像は拝見していませんが、動くエルサやユリウスたちを観るのが今から楽しみです。何卒よろしくお願いいたします！
■原作者コメント
▼漫画：水埜なつ
いただいた応援が積み重なり、この度アニメ化という素敵なご報告ができることになりました。ここまで作品を描き続けてこられたのは、原作の三沢先生、編集部の皆さま、そしてなにより読んでくださる皆さまの温かい気持ちがあったからこそです。本当にありがとうございます。これからユリウスとエルサの恋を、アニメ・漫画ともに見守っていただけるとうれしいです。
▼原作：三沢ケイ
祝・『きみ愛』アニメ化！ 応援してくださった皆さま、本当にありがとうございます。お話をいただいたあともずっと半信半疑状態だったのですが、どうやら本当みたいです。シナリオ、キャラ設定、美術設定、キャストなど、どれをとっても本当に素晴らしいので、楽しみにしてください！
