元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が、22日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」に出演。かまいたちに対しキレる一幕があった。

この日、レギュラーの一茂とかまいたちの濱家隆一、山内健司の3人は東京・銀座で高級コーヒー店を訪れた。

女性店員の説明を聞きつつ、メニュー表を見ていた一茂は、老眼のためか「僕、ほとんど見えてないんですよ」とぶっちゃけ告白しつつ、女性店員に対し「見えてるのはあなたのお顔だけ」と話し、笑いを誘った。

すかさず、濱家が「綾小路きみまろ！」と一茂の笑いのパターンをいじった。しかし一茂は意に介さず、女性店員に対し「僕、（メニュー表）見なくていいですから。読めないんで。あなたの声を聞いてます。聞こえてるのはあなたの声だけ」と言い続けた。

すると濱家が「おもんない、老人漫談」と突っ込んだ。山内も確認するように「おもんない老人漫談」と繰り返すと、一茂はついに「お前、いい加減にしろよ！」とキレ始めた。しかし山内がめげずに「“馬鹿な息子一茂（ばかなむすこかずしげ）”や」と綾小路きみまろ（あやのこうじきみまろ）と同じ文字数のワードでいじったところ、一茂は「お前ら、いい加減にしろよ！この野郎」とさらにキレつつも、「後ろで髪、結んでくるぞ」と綾小路きみまろの髪型を持ち出し、最終的にはいじられたことを笑いに変えていた。