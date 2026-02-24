丸美屋食品「カップdeごはん」拡充 2品追加、全4品

丸美屋食品工業は2026年春夏の新商品・リニューアル商品を順次発売している。米飯商品では、セット米飯の通年品1品と期間限定品2品を1月16日から投入。「カップdeごはん いざ米る」シリーズの2品を2月19日から発売。即食商品では、新商品の投入と既存商品のリニューアルを通じ、「レンジDELI」シリーズの提案を強化する。

セット米飯「レンジで簡単！ごはん付き」シリーズから「ミラノ風ドリアごはん付き」、期間限定の「筍と桜えびのおこわ もち米ごはん付き」「鯛おこわ もち米ごはん付き」を発売した。

「ミラノ風ドリア」はダブルソース仕立てのミラノ風ドリアで、完熟トマトのうまみとチーズのコクが楽しめる。税抜き希望小売価格320円。「筍と桜えびのおこわ」は筍の食感と桜えびの味わいが楽しめる季節感たっぷりのおこわ。「鯛おこわ」は鯛と昆布のうまみに加え、ほんのりとゆずの香りが楽しめる。2品ともに同400円。

ごはんと具入りスープのセット「カップdeごはん いざ米る」シリーズから25年8月発売の「麻婆豆腐ごはん中辛」「同 辛口」に続き「豚骨醤油ごはん」「台湾まぜめし」を発売する。

「豚骨醤油ごはん」はガッツリ濃厚でジャンク感、中毒性のある味わい。豚骨醤油ベースに、にんにくをきかせた。「台湾まぜめし」はピリ辛な味わい。さば節、いわしの魚粉の濃厚な風味に、にんにくや唐辛子をきかせた。2品ともに同250円。

袋ごと電子レンジで加熱するだけで1人前のおかずが食べられる「レンジDELI」シリーズでは、「ガーリック＆トマト煮込みハンバーグ」を2月19日から新発売し、「煮込みハンバーグ デミグラスソース」と「具だくさん豚汁」を2月中にリニューアルする。

「ガーリック＆トマト煮込みハンバーグ」はハンバーグとガーリック風味のトマトソースを圧力釜で煮込んだ。ガーリックのうまみとトマトの酸味がクセになる味わいが楽しめる。同330円。

「煮込みハンバーグ デミグラスソース」はハンバーグとソースの味わいを見直し、コクとうまみがより感じられるようにした。同330円。「具だくさん豚汁」は豚肉の具材感、豚汁らしいみその風味とコクがより感じられるようにした。同280円。