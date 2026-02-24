新感覚の焼肉のたれ「かけるたまねぎ」 キッコーマン食品

キッコーマン食品は2月2日から「かけるたまねぎ」シリーズを新発売した。

「香味しょうゆ」「コクうまガーリック」の2品を投入。たまねぎの甘みとシャキシャキとした食感が楽しめる新感覚の焼肉のたれを提案する。

「かけるたまねぎ」はみじん切りのたまねぎをたっぷりと使用した焼肉のたれ。いろいろなメニューにかけるだけで、味が決まり、メニューが華やかに仕上がる。

肉はもちろん、魚や野菜にさっとかけるだけで、ごはんに合う主菜や副菜を簡単に作ることができる。

「香味しょうゆ」はたっぷりのたまねぎに、しょうが、にんにくなどの香味野菜、こだわりの醤油、米酢と黒酢を合わせた。爽やかな酸味がある、ごはんによく合う味わいに仕上げた。豚しゃぶサラダ、レンチン蒸し鶏、チキンソテーなどに使える。

「コクうまガーリック」はたっぷりのたまねぎに、ガーリックと白こしょう、ナツメグなどの食材を引き立てるスパイスを合わせた。隠し味に魚醤を加え、コクのあるやみつきになる味わいに仕上げた。白こしょう、鮭のムニエル、ハンバーグなどに使える。

2品ともに320g、税別希望小売価格350円。