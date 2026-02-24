AIがメニュー提案 毎日の料理をサポート キッコーマン

キッコーマンはLINE公式アカウントで会話型AIエージェントを活用したレシピ提案サービス「みつかる♪きょうのごはん」の提供を開始した。

「みつかる♪きょうのごはん」は、キッコーマンの公式コーポレートキャラクターの「なあにちゃん」との自然な会話を通じて、レシピサイト「ホームクッキング」に掲載している9000以上のレシピから、使用者の要望に合わせて最適なレシピを提案するサービス。

「きょうのごはん何つくろう？」「いつも同じメニューしか思い浮かばない」「冷蔵庫にある食材で手早くつくりたい」「家族の好みに合わせたい」といった悩みや思いに寄り添い、毎日の料理を少しでも前向きに楽しんでほしいという願いを込めて同サービスを開発した。

使い方は簡単で、冷蔵庫にある食材や調理時間、家族の好みなどについて会話形式でLINEに入力するだけでレシピを提案する。例えば「今日は何つくろう？」「冷蔵庫にピーマンと豚バラがあるんだけど…」といった内容を入力すると、AIが条件を解析して最適なメニューを提案する。

同サービスを使うことで、友だちに相談するような気軽さで毎日のごはんを決めることができる。