「今日、何する？」「どこ行く？」「何食べる？」と思ったとき、開くと必ず答えが見つかる書籍、『旬のカレンダー』。1年12ヵ月、四季に合わせてそのとき「旬」の、食べ物、花、レジャー、家事、行事、そして神社参拝やお墓参りの作法……など、お金をかけなくても毎日を充実させるために知っておきたいことを400個以上も紹介しています。今回は、Dr.コパさんに追加で伺った日々の小さな開運法について紹介します。

失敗したとき、するといいこと

失敗は誰にでもあるものです。

パッと気持ちを切り替えられればいいのですが、くよくよと気にしながら、いつも通りのことを続けてしまう……よくあることだと思いますが、これでは、いつまでたっても運気は切り替わりません！

引きずっているときは、靴を磨いたり、替えたりしましょう。

靴は、幸運を足元から吸い上げてくれる大切なアイテムだからです。

次に、新しいものや縁起物を一品でも身につけます。

そして、「これで私は大丈夫」と宣言してください。自信のある人に不運は寄ってきませんよ！

『旬のカレンダー』では、普段の生活のなかの、衣食住にまつわる「これやりたかったのに、もう過ぎてる！」「もっと早く知っていれば！」と思うようなことを400個以上も紹介しています。季節感は、意識しなければどんどん日常から失われていってしまいますが、旬のものを味わい、年中行事をたのしむことは、慌ただしい日々のなか、心を落ち着けてくれるだけでなく、開運にもつながりますよ。

