２３日放送の日本テレビ系「ミラノ・コルティナ五輪総集編 ＴＨＥ★ＬＥＧＥＮＤ」（午後９時）にスノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）金の木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）、同ＢＡ銀の木俣椋真（ヤマゼン）、同スロープスタイル（ＳＳ）銀の長谷川帝勝（たいが、ＴＯＫＩＯインカラミ）が出演。

丸刈りヘアがトレードマークの木村は、ＭＣの上田晋也から「（ドジャースの）ベッツをまねしたんですか？」と問われると、「ニュースとかで大谷翔平さんが活躍しているのを見て、ＭＬＢのライブ中継で試合を見てみようと思って、見始めてハマって、ドジャースが好きになって、チームのみんな調べ始めて、ベッツさんかっこいいかもって思って」と返答。

「最初、スキンヘッドにしようを思ったんですけど、これ友だちに刈ってもらったんですよ。最初にスキンヘッドにするのヤバくない？って言われて（丸刈りにした）」と明かした。

上田が「みんな、長いイメージですよね、スノボの選手って。衝撃を和らげる意味もあるのかなとか」と話すと、「雑念がなければコケないだろうと」と木村。

これを聞いた上田が長めのウェーブヘアの長谷川に「長谷川さんは雑念でやってるわけじゃないですよね？」と問いかけると、長谷川は「（木村は）失礼ですよね」と返し、笑いが起こっていた。