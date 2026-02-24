昭和の重要証人「ニューラテンクォーター」オーナー・山本信太郎が見た伝説のプロモーター野口修の最後の姿

文庫版が発売されたばかりの、第43回「講談社 本田靖春ノンフィクション賞」受賞作『沢村忠に真空を飛ばせた男 昭和のプロモーター・野口修評伝』。「キックボクシング」を創設、沢村忠というスーパースターに加え、歌手の五木ひろしを世に送り出した伝説のプロモーター・野口修の生涯を描いた話題作だが、本書に関連して、著者の細田昌志氏には、どうしても会いたい男がいた。

「ニューラテンクォーター」をオープンし、ナイトクラブ業界で名を馳せたオーナーの山本信太郎氏だ。 山本氏が、野口修との邂逅、そして「日本格闘技の知られざる歴史」について語り尽くした――。

山本信太郎（やまもと・しんたろう）／1935年11月3日、福岡県生まれ。福岡大卒業後の1958年に上京。オープンしたばかりの「ニューラテンクォーター」のオーナーとして、ナイトクラブとショーの二刀流で脚光を集める。1963年には力道山が暴力団員に刺される事件が発生、また、1982年には隣接するホテル・ニュージャパンの火災に見舞われるも営業は続ける。1989年にニューラテンクォーターを閉店。その後はニューペントハウスを13年間営業。90歳となった現在も「昭和の夜を変えた男」「伝説の語り部」として多忙な毎日を送っている。

全国の喧嘩自慢から風間健をスカウト

──さて、協同企画のキック部門の代表に就任した信太郎さんですが、新たに方針を立てたりしましたか？

「至ってシンプル。『喧嘩の強いやつを日本中から集めよう』ってこと。それで日本中にいる知り合いに電話をかけまくって『とにかく喧嘩の強いやつを東京に寄越してくれ』と。当時『ケンカキャラバン隊』って呼んでました（笑）」

──アハハ。『ホリプロスカウトキャラバン』より5年早いですよ。実際にスカウトした選手はいるんですか？

「風間健です。彼は名古屋のある知り合いから『かなり喧嘩の強いやつがいる』って連絡があって東京に呼んだんです。ルックスもいいし、蹴りも強い。日テレのディレクターも気に入っちゃって『こいつを推そう』となった。ただ……」

──ただ？

「練習では強いし、最初は連勝街道を走らせたんだけど、タイ人とやらせるようになってから勝てなくなった。私なんか客席で『ほら、風間行け』『何やってるんだ、バカヤロー』なんて大声を飛ばしていたら『試合より、信太郎さんを見てる方が面白い』なんて言われる始末で（笑）」

──勝てなくなった理由は何だったんでしょう？

「あるとき『風間、何で勝てないんだ？』って訊いたら『パンチはたいしたことないです。蹴りがどこから飛んでくるかわからない』ってぼやいてました。タイ人なんて強そうに見えないのに、それが風間みたいに強そうなやつが震えるんですから。『格闘技って奥が深いな、喧嘩みたいにいかないんだなあ』って痛感しましたね」

──そうこうしているうちに、協同企画と岡村プロが合体して全日本キックボクシング協会結成となります。そこで、ようやく野口プロとの対抗戦が始まります。

「それですよ。まず手始めにウチの店で三者会談をやったんだけど、最初から揉めに揉めて……。というのも『修のところの試合なんて八百長じゃねえか』って岡村は常々言ってたんだけど、この日は修ちゃんに直接言ったんです。あれは罵倒ですよ。最初は黙って聞いてた修ちゃんも堪忍袋の緒が切れて、客席で大喧嘩（苦笑）」

岡村光晴と野口修の大喧嘩

──聞いているだけで厄介ですね。

「それで他のお客さんに迷惑がかかるから、応接室に移動させたんです。そこでも言い争いを始めたら、岡村が靴を脱いで修ちゃんの頭をぶん殴ったんですよ」

──えー。

「そしたら、修ちゃんはやり返さないで黙って店から出て行った。そこは後輩なんです。私は『修ちゃん、ここは我慢して……』って必死に宥めながら見送ったのを昨日のことのように憶えてます。で、ここから続きがあって」

──ほうほう。

「修ちゃんは、その足で銀座の『姫』に行ったんですよ。そしたら『姫』に名古屋のある親分がいて、さっきのことを訴えたら『靴で殴るなんて、岡村ってのはとんでもねえ野郎だ』ってなって、翌日その親分が、青山一丁目の岡村プロの事務所まで一人で乗り込んだんです」

──で、どうなったんですか？

「『岡村光晴ってのはどこのどいつだ？』って言ったら『お前こそ誰だ？』ってなるでしょう。それでしばらく言い争っているうちに『殴ったのは悪かった』って岡村が詫びを入れて、修ちゃんの顔も立つようにした。それで『じゃあ、対抗戦やろうか』って交渉が始まったんです」

──完全なる裏面史ですね。

「それで『やるなら全部ガチンコでやろう』って岡村が条件を出したら『いいよ、受けて立つ』って修ちゃんも呑んだ。私は意外でした。『修ちゃん、本当にいいの？』って訊き直しましたもん。私は立場上は全日本キックなんだけど、仲介役みたいな立場でもあったから、修ちゃんにとって旨味のないことはさせたくなかった」

対抗戦の結果は惨敗

──わかります。

「それなのに修ちゃんは『いいよ』って二つ返事で言うんです。ただし、一つだけ条件があって『沢村は外してくれ。それを呑んでくれたら受けて立つ』。そしたら岡村も『わかった』と。これで日本キック（野口プロ）と全日本キック（協同企画・岡村プロ）の対抗戦が決まったんです」

──TBSの運動部長だった森忠大さんと生前この話をしたんですけど「何で修ちゃんは、あんな対抗戦なんて受けたんだろう」って晩年になっても憤っていました。

「TBSからすれば旨味のない話ですからね。当時、TBSは民放のトップでしょう。ウチは日テレと12チャンネルですけど、岡村の主導だから、対抗戦は主に12チャンネルで流したんじゃなかったかな」

──当時の12チャンネルって今で言えばMXみたいなもんですからね。まあ、ともかく、難産の末に交渉は成立しました。

「岡村は『修も馬鹿だよなあ、八百長ばっかりやってる連中がウチに勝てるわけねえのに』なんて言ってたんです。実は私もそう思いました。それがいざ始まったら、まあ、野口プロが強い強い（笑）」

──アハハ！

「笑っちゃうくらい強いんです。ウチは負けっぱなし。岡村が相当落ち込んで、ほとんど負けてるんじゃないかな」

──5勝2敗1分ですね。全日本が勝ったのは島三雄（目白）が大文字健（目黒）に判定勝ちしたのと、藤原敏男（目白）が中村省三（目黒）に3RKO勝ちしている2試合のみ。それでも、島さんはその前に亀谷長保（目黒）に1RKO負けを喫していますから。

「あんなに強気だった岡村が『修のとこの選手は強いんだなあ』って、しゅんとなっちゃってね。それ以降、八百長だなんだって言わなくなったんです。TBS32局ネットの影響もあって、日本中から有望な新人が集まってたんでしょう。こっちは『ケンカキャラバン隊』とか言ってて勝負になるわけがない（笑）」

沢村忠と会ったときに思ったこと

──確かに、沢村人気で数多の人材が集まったのは、対抗戦の結果と無関係ではなかったと思います。

「それで私が思ったのは“ああ、沢村忠って本当は強いんだなあ”ってこと」

──え、試合に出なかったのに、そう思ったんですか？

「ええ、弱かったらああいう集団のトップには立てないですもん。何の世界でもそうです。それに、これは人から聞いたんだけど『沢村の練習量って半端ない』という評判ですね。あとは連戦に次ぐ連戦をこなしているわけでしょう。いくらショーでも弱ければ出来ないです。コンディションの問題もあるだろうし」

──ところで、信太郎さんは沢村忠と直接会ったことはありますか？

「あるんですよ。それこそ、対抗戦の話がまとまったときに、修ちゃんが連れて来たんです。ウチの店じゃなくて、どこかのレストランで会ったんじゃなかったかな。『出られなくて申し訳ない』ということで筋を通したんです」

──どういった印象ですか？

「スポーツマンの好青年ですよ。いい印象しかない。スターの雰囲気もあったし、オーラもある。あの感じで来られたら、対抗戦にエントリーしててもウチの選手は貫禄負けしたかもしれない」

──僕が拙著を上梓した理由の一つに、野口修のことだけじゃなくて「沢村忠の名誉をどうにか回復させないといけない」っていうのもありました。凡百のマスコミにとって完全に評価の対象外で、今の基準でしか評価されないのがアホらしくもあって。

「なるほどね。当時を知る私からすれば、野口修と沢村忠という二つの才能が合体したんだから、そりゃ、あの時代のキックボクシングは大成功しますよ」

山本信太郎が語る野口修の最後の姿

──晩年の野口修の口の端に山本信太郎さんの名前は何度も上っています。だから「山本信太郎さんに会わせてほしい」って頼んだんだけど「そのうち」とか言って、結局会わせてもらえなかった。

「修ちゃんにとって、私はカッコいいところもカッコ悪いところも、どっちも知る存在だったからじゃないかな。だって、全部カッコよく書いてほしいでしょう。晩年も時々会っていましたけど、私にはカッコつける感じはなくて自然体でしたから」

──最後に会ったのはいつですか？

「亡くなる半年ほど前、青山一丁目でしたかね。彼は手帳に病名を書き記していて、それを私に見せるんです。そのことが印象に残っていますね」

──僕も見せられました。「七つの病名」ですよね。

「そうそう。でも、最初に会った日も最後に会った日も、彼は何も変わらなかった。修ちゃんは修ちゃんのまま。実はそういう人って意外と少ないんです。なので、私に対しては、ずっと本音で接してくれてたのかなって、そんな気がしてるんですよ」

