飛距離アップに効く！全力素振りで「振る力」を強化

5人の若手女子プロに、必ずうまくなる“激推し”の練習法を教えてもらった。これでショット力を高めて、ベストスコアを目指そう！

力の出し方やヘッドの走らせ方がよくわかる

負荷が大きいのでいきなりやるのはＮＧ。体が十分に温まってから試してみよう

私のオススメは、全力素振りです。何回も続けて振るのではなく、１００％の力で思い切り１回だけ振る。１回の素振りで疲れてしまうくらい、本気で振ることがポイントです。

力の出し方やヘッドの走らせ方がよくわかり、クラブを振る力や瞬発力が鍛えられます。素振り用のバットなど、重いものを使うとより効果的。私はこの方法でドライバーの飛距離が大きくアップしました！

全力ジャンプで瞬発力を鍛える

「100％の力でジャンプをする。全力素振りを含め、このようなトレーニングを取り入れた結果、飛距離が1年で15ヤードも伸びました」（蛭田）

いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして練習してみてください。

蛭田みな美

●ひるた・みなみ／1997年生まれ、福島県出身。164㎝。16年のプロテストに合格。23年のCATLadiesで悲願のツアー初優勝。

25年シーズンは、富士フイルム・スタジオアリス4位など。ユアサ商事所属。

構成＝小山俊正

写真＝田中宏幸、相田克己