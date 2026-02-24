もらったらうれしい「山口県のお土産」ランキング！ 2位「なめらかぷりん」を抑えた1位は？
自宅でのティータイムや晩酌を格上げしてくれる名産品は、今の生活スタイルにおいて最も重宝される贈り物の1つです。自分ではなかなか買わないけれど、もらうとうれしい「ちょっとしたぜいたく」が、相手の日常に幸せなひとときを運びます。
All About ニュース編集部では、2026年2月3日、全国10〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「山口県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「ぷりんは誰でも食べやすいお菓子なので、お土産として安心かなと思ったからです」（30代男性／兵庫県）、「大人も子供も好きな味だと思います。お土産にもらったらとても嬉しい」（30代女性／東京都）、「しっとりとした品のある味わいを堪能できそう」（50代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「ご当地感があり高級感を感じられるから」（50代男性／東京都）、「お酒に合うからもらいたい」（40代女性／群馬県）、「ふぐは山口の名産品だから」（20代男性／京都府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：なめらかぷりん（萩ぷりん亭）／52票歴史情緒あふれる萩の城下町で人気を誇る、萩ぷりん亭の「なめらかぷりん」が2位にランクイン。素材にこだわり、究極の滑らかさを追求したプリンは、とろけるような食感が魅力です。レトロモダンな瓶のパッケージも山口観光の風情を感じさせ、甘いもの好きの方へ贈る山口土産として高い評価を得ています。
1位：ふぐ煎餅（井上商店）／70票1位は山口県が誇る高級食材「ふぐ」のうまみを凝縮した、井上商店の「ふぐ煎餅」です。山口県を代表する魚であるふぐの身をぜいたくに練り込み、パリッとした食感と香ばしい磯の香りが楽しめます。お茶請けにはもちろん、お酒のつまみとしても喜ばれる万能なお土産で、下関や萩を想起させる定番の味が支持を集めました。
