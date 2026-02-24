中村悠平が五十嵐亮太氏の公式チャンネルに登場

迫力満点だった。日米で23年の現役生活を送った五十嵐亮太氏が、自身のYouTubeチャンネル「イガちゃんねる」を更新。ヤクルト時代の同僚で野球日本代表「侍ジャパン」のメンバーでもある、中村悠平捕手が出演し、ドジャース・大谷翔平投手とバッテリーを組んだ2023年第5回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を振り返った。

米国との決勝戦、マウンドに上がったのは大谷。最後に当時エンゼルスで同僚だったトラウトを切れ味鋭いスイーパーで空振り三振に仕留め、日本が優勝した瞬間は伝説となったが、マスクをかぶっていた中村とは初のコンビだった。

五十嵐氏が「大谷選手のボールを捕ったことないのに、いきなり最後のあそこの場面で行くわけでしょ？」と話をふると「あれ本当ビビりましたね」と笑った。映像でも曲がり具合が伝わっていたが、「実際本当に曲がっていますから。めっちゃ曲がってる。ブーメランなんかな。極端に言うとそれぐらい曲がってんすよ」と振り返った。

さらに直球について問われると「まっすぐは、ちょっと真っスラ気味（スライダー回転気味）なんすよ。真っスラ気味でホップしてくるなっていう感じ」と説明。その上で「めっちゃ（距離が）違うように感じましたよ。めちゃくちゃ近く感じました。身長も手も長いし。リリースがキャッチャー側にする感じがすごいあって。“近い！”みたいな。その怖さはすっごいあったんすよ」と“投手・大谷”の迫力を力説していた。

第6回大会もまもなく開幕する。新たな伝説は生まれるのだろうか――。（Full-Count編集部）