吉田正尚がインスタグラムを更新

レッドソックスの吉田正尚外野手が23日（日本時間24日）、自身のインスタグラムを更新し、カブスの鈴木誠也外野手との2ショットを公開した。背後にはJALのチャーター機が写っており、野球日本代表「侍ジャパン」に合流するため、日本に向けて出発したものと思われる。

吉田はインスタグラムのストーリーズ機能で、空港での写真を公開。サングラスをかけ、鈴木とともに笑顔で写真に収まっている。両者は3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に「侍ジャパン」の一員として出場。米国での調整に一区切りをつけて、決戦の地に乗り込む。

日本の早朝5時前に届けられた吉田の投稿に、日本ファンも続々反応。SNSには「激熱でしかない」「いよいよですね」「きたー」「待ってました」「2人でチャーター機って豪華だな」「大谷さんは？」などのコメントが寄せられていた。

吉田は前回大会で主力打者として活躍。打率.409、2本塁打、13打点の数字を残し、準決勝のメキシコ戦では起死回生の同点3ランを放った。「侍ジャパン」に最後の1枠で選出された際には、インスタグラムで「重みと誇りを、改めて胸に刻んで全力で戦います」と日本語と英文で投稿していた。（Full-Count編集部）