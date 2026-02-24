ココス、初の公式ファンブック本日発売 総額3000円分クーポン付きでお得 おなじみメニューの“グラビア”や人気ランキングも掲載
ファミリーレストラン「ココス」が、初の公式ファンブック『COCO’S LOVE BOOK』（KADOKAWA／紙版：税込1320円 電子版：税込924円 ※電子版は3月3日発売）を発売した。紙版には全国のココスで使える総額3000円分の割引チケットが付く。
【写真】おいしそう…！看板メニュー「包み焼きハンバーグ」のスペシャルグラビア
“ココロはずむココス”をテーマに、専門店級の商品を手頃な価格で提供してきた同店。看板メニュー「包み焼きハンバーグ」をはじめ、「ふわとろオムライス」や「魚介のスープパスタ」、「チョコパフェ」など、多彩なメニューを展開している。
本書では、長年愛され続ける包み焼きハンバーグのおいしさの秘密を掘り下げるほか、メニュー解説やドリンクバーの新たな楽しみ方、オリジナルキャラクター「ココッスくん」の紹介などを掲載。読むほどに同店の魅力が伝わる内容に仕上げた。
スペシャルグラビアでは、人気メニューを臨場感あふれるビジュアルで掲載。メニュー徹底解剖企画では、ハンバーグやステーキ、サイドメニュー、デザートなどのグランドメニューを人気ランキング形式で届ける。
紙版にのみ、全国のココスで使える3000円分の割引チケットが付録に。500円×6枚のチケットで1枚につき1グループ1会計まで利用可能。有効期限は27年2月23日までとなる。
