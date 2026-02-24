阿波銀行頭取・福永丈久「多様化、複雑化するお客さまのニーズに応えるため、一人ひとりのレベルアップを」
県外企業を呼び込んだ 神山町の取り組み
─ 人口減、少子高齢化の日本で地方創生は大きな課題です。福永さんの考えを聞かせて下さい。
福永 日本は地方が今の状態のままで、東京だけが栄えたらいいかというとそうではありません。地方には地方のよさがあります。そこに人の流れをつくるなど、具体的な取組みが必要ですし、政府にも取組んでいただきたいところです。
我々は地元で企業を応援し、新たな事業に取組む起業家を支援しています。そして県外から人が来た時にさまざまなことを体験していただけるような施設などをつくるお手伝いをしています。地元である徳島が衰退すると、我々自身も厳しいわけですから、徳島経済が発展するような取組みに力を入れています。
確かに、日本全体で人口減少は進んでいます。徳島県の人口も足元では約68万人ですが、将来推計では2050年に48万人にまで減ると予想されています。ここまで減ると経済は小さくなり、さまざまな面で影響が出ますから、増やせなくても減る速度を少しでも落としていくことが大事です。
─ どのような対策が考えられますか。
福永 人口が減ったとしても、付加価値の高い産業を興すことで、県内GDP（国内総生産）が変わらない状態にすることをめざしていきます。
例えば県内では神山町に県外のIT関連企業のサテライトオフィスが集積しています。2010年に名刺管理サービスを手掛けるSansanの進出を皮切りに多くの企業が拠点を設けています。
─ なぜ神山町が選ばれたんですか。
福永 神山町は2000年代初めという早い時期に町内全域に光ファイバーを敷設していました。その背景として地上デジタル放送の導入がありました。徳島には民放テレビ局が一局だけなのですが、それは大阪から電波を受信することで他局の放映ができていたからです。それが地デジに変わると見られなくなるという状況になりました。
それを防ぐために光ファイバーをベースとするケーブルテレビを普及させたのですが、これがインターネットの接続に大いに役立ちました。Sansanの社長の寺田親弘さんは、これに注目してサテライトオフィスを開設することにしたのです。
─ インフラ整備ができていたことが大きかったということですね。
福永 そうです。Sansanの開設以降も次々と企業がサテライトオフィスをつくり、空き家だった建物をオフィスに改装するなど有効活用が進みましたし、サテライトオフィスで働くために人々が移住してきましたから、飲食店などができるなど、街が活性化しました。
そうして23年には寺田さんが中心となって私立の高等専門学校「神山まるごと高専」が開校しました。全寮制で1学年の定員は40人、起業家を育てるというコンセプトのもと、四割の卒業生が卒業後に起業することを想定しています。我々も校舎や寮の建設資金などをサポートしています。
今後もさまざまな面で応援していきます。卒業生が起業すれば我々がファイナンスするといったさまざまな関係ができていくことを期待しています。
我々は各市町村の指定金融機関となっていることによるつながりを生かした取組みや、徳島大学発ベンチャーを支援するファンド、子会社の阿波銀キャピタルによる事業承継ファンドなどにも取組んでいます。
─ 21年に野村證券と業務提携していますね。この狙いは何でしたか。
福永 野村證券は徳島支店を置き、80名超の社員が県内全域を営業していました。一方、我々は銀行として投資信託を扱えるようになって以降、各支店で営業していました。
─ 人口減、少子高齢化の日本で地方創生は大きな課題です。福永さんの考えを聞かせて下さい。
福永 日本は地方が今の状態のままで、東京だけが栄えたらいいかというとそうではありません。地方には地方のよさがあります。そこに人の流れをつくるなど、具体的な取組みが必要ですし、政府にも取組んでいただきたいところです。
我々は地元で企業を応援し、新たな事業に取組む起業家を支援しています。そして県外から人が来た時にさまざまなことを体験していただけるような施設などをつくるお手伝いをしています。地元である徳島が衰退すると、我々自身も厳しいわけですから、徳島経済が発展するような取組みに力を入れています。
確かに、日本全体で人口減少は進んでいます。徳島県の人口も足元では約68万人ですが、将来推計では2050年に48万人にまで減ると予想されています。ここまで減ると経済は小さくなり、さまざまな面で影響が出ますから、増やせなくても減る速度を少しでも落としていくことが大事です。
─ どのような対策が考えられますか。
福永 人口が減ったとしても、付加価値の高い産業を興すことで、県内GDP（国内総生産）が変わらない状態にすることをめざしていきます。
例えば県内では神山町に県外のIT関連企業のサテライトオフィスが集積しています。2010年に名刺管理サービスを手掛けるSansanの進出を皮切りに多くの企業が拠点を設けています。
─ なぜ神山町が選ばれたんですか。
福永 神山町は2000年代初めという早い時期に町内全域に光ファイバーを敷設していました。その背景として地上デジタル放送の導入がありました。徳島には民放テレビ局が一局だけなのですが、それは大阪から電波を受信することで他局の放映ができていたからです。それが地デジに変わると見られなくなるという状況になりました。
それを防ぐために光ファイバーをベースとするケーブルテレビを普及させたのですが、これがインターネットの接続に大いに役立ちました。Sansanの社長の寺田親弘さんは、これに注目してサテライトオフィスを開設することにしたのです。
─ インフラ整備ができていたことが大きかったということですね。
福永 そうです。Sansanの開設以降も次々と企業がサテライトオフィスをつくり、空き家だった建物をオフィスに改装するなど有効活用が進みましたし、サテライトオフィスで働くために人々が移住してきましたから、飲食店などができるなど、街が活性化しました。
そうして23年には寺田さんが中心となって私立の高等専門学校「神山まるごと高専」が開校しました。全寮制で1学年の定員は40人、起業家を育てるというコンセプトのもと、四割の卒業生が卒業後に起業することを想定しています。我々も校舎や寮の建設資金などをサポートしています。
今後もさまざまな面で応援していきます。卒業生が起業すれば我々がファイナンスするといったさまざまな関係ができていくことを期待しています。
我々は各市町村の指定金融機関となっていることによるつながりを生かした取組みや、徳島大学発ベンチャーを支援するファンド、子会社の阿波銀キャピタルによる事業承継ファンドなどにも取組んでいます。
─ 21年に野村證券と業務提携していますね。この狙いは何でしたか。
福永 野村證券は徳島支店を置き、80名超の社員が県内全域を営業していました。一方、我々は銀行として投資信託を扱えるようになって以降、各支店で営業していました。