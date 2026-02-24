ベタ寄せアプローチのタッチを身に付けるには！？【タケ小山のゴルフ超上達ノート】

アプローチのタッチを身に付けるには…！？

私がツアープレーヤー中心の生活をしていたとき、練習はショートゲームが中心でした。ロフト59度のサンドウェッジで60ヤードを打つ。それが私のゴルフのベースになっていたのです。なぜ60ヤードかというと、大胸筋の上に乗った腕が外れないスイングだからです。フルスイングすると大胸筋の上にある腕が外れてしまいますが、60ヤードだとそこまで振り上げませんから、腕の三角形が崩れない範囲のスイングで打つことができるんですね。両腕を脇の下につけておいたまま回転すると ヤードが作れる、というわけです。

林の中に打ち込んでしまったような場合、林から出して、次を寄せてパーを取ろうというマネジメントになります。そんなときに60ヤードという距離がよく残るんです。70ヤードだとしても、60ヤードのスイングでちょっとスピードを速くすればプラス 10ヤードになりますから、自分を助けてくれるというか、鍵となるショットなんですね。このようにスイングのスピードを変えられるというのが実は大事で、その能力はただフルスイングで打っているだけでは身に付きません。そのためにも、腕が大胸筋に乗らないコンパクトなスイングできっちり打てるように練習しておくわけです。30ヤード前後の短いアプローチも同じですが、距離を打ち分けられるということは、自分の中に確固たる基準を持っているからこそです。

アプローチの強弱の付け方やショットの曲がり具合というのは、感覚の問題ですから、これはやっぱり練習してもらわないと身に付きませんし、本を読んだだけではわからない世界です。そのための練習として60ヤードがあるわけですが、その一方で、最短距離を飛ばす練習も重要だということを知っておくといいでしょう。「最短距離を飛ばす」とは文字通り、1ヤード飛ばすショットのことです。サンドウェッジでボールを打ち、1ヤード先に落とすのです。プロになるような人たちは必ずやったことがあるはずですが、アマチュアでやったことのある人は少ないはずです。馴染みのない練習でしょうが、タッチを磨くためには避けて通れません。なぜこういうことをやるのかというと、寄せるためにはボールをキャリーさせて狙った場所に落とす、という感覚が重要だからです。たとえパターであれ、ロフトが付いていますから、ボールはわずかにキャリーしてから転がり出します。1ミリ1ミリでもキャリーはキャリーなのです。

この意識を持っているかどうかが非常に大事で、パターで打ったボールが、一瞬宙浮くことをわかっているゴルファーは上手なゴルファーですし、サンドウェッジのフェースを開いて1ヤード先にポトリと落とせるタッチを持っています。そしてそれができれば3ヤード先、5ヤード先にキャリーさせて落とすことは難しくありません。ですから、練習場に行って ヤードのアプローチからポンポン打ち始めて「自分はアプローチの練習ちゃんとやってますよ」というのではダメなんですよ。それは ヤードの練習であって、タッチを磨く練習にはなっていないということです。目の前に芝がある練習場で、打席の2ヤード先ぐらいにボールが集まっているのを見たことがあるでしょうか?1球2球ならチョロしたボールかもしれませんが、同じ場所にボールが溜まっていればそれはプロか、かなりの上級者が打った痕跡なのです。

1ヤードキャリーをどのように打っているかというと、やはり加速させながら振ります。クラブを減速させてしまうとミスになりますが、それはこのときも同じなのですね。たとえば普通のアプローチでヘッドスピード10m/sで入ってきて12m/sで抜けていくように打つとすれば、0.8m/sで入ってきて1m/sで抜けていくように打つのです。それでも1ヤード以上飛んでしまうのならフェースを開きます。みなさんが持っている56度のウェッジを80度まで開いて打てばいいのです。そういう技術があれば、スイングスピードが速くても、1ヤードしか飛ばないんですよ。スコアアップのためにはショートゲームの練習を徹底的にやることですが、ただやればいいというものではありません。腕が大胸筋の上に乗らない範囲の振り幅での練習、それから1ヤードキャリーの練習、ぜひともみなさんの練習メニューに加えてやってくださいね。

