【中国】

中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（2月）10:00

予想 3.0% 前回 3.0%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 1年）)

予想 3.5% 前回 3.5%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 5年）)



【米国】

住宅価格指数（12月）23:00

予想 0.4% 前回 0.6%（前月比)

住宅価格指数（2025年 第4四半期）

予想 N/A 前回 0.2%（前期比)



S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（12月）23:00

予想 N/A 前回 （前年比)



卸売在庫（確報値）（12月）25日00:00

予想 0.2% 前回 0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)

予想 N/A 前回 1.3%（卸売売上高・前月比)



リッチモンド連銀製造業指数（2月）25日00:00

予想 N/A 前回 -6.0（リッチモンド連銀製造業指数)



コンファレンスボード消費者信頼感指数（2月）25日00:00

予想 88.0 前回 84.5（コンファレンスボード消費者信頼感指数)



