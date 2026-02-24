トランプ米大統領 貿易協定ごまかす国にはさらに高い関税課すと警告 トランプ米大統領 貿易協定ごまかす国にはさらに高い関税課すと警告

トランプ米大統領は貿易協定をごまかす国からの製品に高い関税を課すと警告。



最高裁の馬鹿げた判決をごまかそうとする国、特に長年にわたって米国を騙し取ってきた国は、最近合意したよりもはるかに高い、ひどい関税を課されることになるだろう。買い手は気をつけろ！！



トランプ氏による新たな関税警告を受け欧州連合は米国との貿易協定に向けた作業を中断、新たな関税政策は違反だと警告した。新たな累積税率はEUと米国が貿易協定で合意した15%の上限を超える。

