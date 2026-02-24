タイガースのエースで、ア・リーグのサイ・ヤング賞を2年連続で受賞しているタリク・スクバル（29）は23日（日本時間24日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で米国代表として先発登板するのは1試合のみになると明かした。スポーツ専門局「ESPN」電子版が報じた。

同投手は「チームUSAで投げたい気持ちはありますが、同時にここ（タイガース）で仲間たちと一緒にシーズンに向けた準備をする必要があることも理解しています。その意味では、両方を両立できる形だと思いますし、この形で受け入れてくれたことに感謝しています」と話した。

スクバルは、1次ラウンドで唯一の先発登板を行うことを示唆した。チームUSAは、ヒューストンのダイキン・パークで行われる1次ラウンドで、3月6日（同7日）にブラジルと初戦を戦い、翌日にイギリス、その後は9日（同10日）にメキシコ、10日（同11日）にイタリアと対戦する。

仮に米国が3月17日（同18日）にマイアミで行われるWBC決勝に進出した場合について、スクバルは「そのときは、選手としてではなく、応援する立場としてチームに合流したいと頼むつもりだ」と語った。

チームUSAの投手陣には、他にもポール・スキーンズ、ジョー・ライアン、マシュー・ボイド、ローガン・ウェブ、クレイ・ホームズ、ノーラン・マクレーンといった先発投手が名を連ねている。タイガースは3月26日（同27日）、パドレスとの開幕戦でレギュラーシーズンをスタートさせる。