日本相撲協会は２４日、大相撲春場所（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）の新番付を発表した。

初場所は新大関として２場所連続優勝を果たし、綱とりに挑む安青錦（安治川）が自己最高位となる東大関に置かれた。初場所はともに１０勝だった両横綱は、豊昇龍（立浪）が続いて東に位置する。

優勝決定戦で安青錦に敗れた熱海富士（伊勢ケ浜）が西小結に番付を上げた。同部屋からは、２０１５年７月場所の宝富士以来、現師匠（元横綱照ノ富士）が継承してからは初、静岡県からは１９３０年夏場所の天竜以来の新三役となった。

新入幕は藤青雲と藤凌駕。藤島部屋からは、２０２３年３月場所の武将山以来で、同部屋から新入幕２人は、２０１１年１１月場所の境川部屋（妙義龍・佐田の富士）以来となる。

〈大相撲春場所 幕内番付〉東 西

【横綱】豊昇龍、大の里

【大関】安青錦、琴桜

【関脇】霧島、高安

【小結】若元春、熱海富士

【前頭１】若隆景、義ノ富士

【前頭２】藤ノ川、美ノ海

【前頭３】平戸海、王鵬

【前頭４】大栄翔、隆の勝

【前頭５】阿炎、琴勝峰

【前頭６】一山本、阿武剋

【前頭７】欧勝馬、伯乃富士

【前頭８】宇良、正代

【前頭９】時疾風、玉鷲

【前頭１０】豪ノ山、狼雅

【前頭１１】獅司、欧勝海

【前頭１２】朝紅龍、朝乃山

【前頭１３】翔猿、藤青雲

【前頭１４】千代翔馬、錦富士

【前頭１５】翠富士、御嶽海

【前頭１６】朝白龍、金峰山

【前頭１７】藤凌駕、琴栄峰