今回は、単身赴任中の夫が妻の不倫に気付いた話を紹介します。

妻とビデオ通話をしていると…

「大阪に転勤が決まりましたが、妻の仕事の都合もあり、単身赴任することにしたんです。単身赴任先でも妻と毎日LINEで連絡を取り合い、週末にはビデオ通話をしていたので、寂しさは感じませんでした。

そんなある週末、いつものようにビデオ通話をしていたら、妻の背景に洗濯物が干してあるのが見えたのですが、すごく派手なストッキングが映っていたんです。『あのストッキング、見覚えないな……』と思い、嫌な予感がしました。

というのも妻は基本ジーパンしかはかないし、こんなストッキングは妻の趣味ではないからです。そこで妻の不倫を疑いました。そして後日、本当に不倫していると分かりました」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2024年12月）

▽ この男性の妻は、これまでずっとボーイッシュな服装が好きだったそう。急に好みが変わることもありますが、違和感を覚えてしまいますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。