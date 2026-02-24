ラ・リーガ 25/26の第25節 アラベスとジローナの試合が、2月24日05:00にメンディソローサにて行われた。

アラベスはカルレス・アレーニャ（MF）、ルーカス・ボイエ（FW）、トニ・マルティネス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジローナはブラディスラフ・バナト（FW）、ブライアン・ジル（MF）、イバン・マルティン（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の5分に試合が動く。アラベスのユセフ・レケディム（DF）のアシストからルーカス・ボイエ（FW）がゴールを決めてアラベスが先制。

しかし、31分ジローナが同点に追いつく。アクセル・ビツェル（MF）のアシストからブラディスラフ・バナト（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

61分、ジローナは同時に2人を交代。トマ・レマル（MF）、イバン・マルティン（MF）に代わりフラン・ベルトラン（MF）、クラウディオ・エチェベリ（MF）がピッチに入る。

67分、ジローナが選手交代を行う。ブラディスラフ・バナト（FW）からアゼディン・ウナヒ（MF）に交代した。

73分ジローナが逆転。アゼディン・ウナヒ（MF）のアシストからビクトル・ツィガンコフ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

76分、アラベスは同時に2人を交代。パブロ・イバニェス（MF）、アンヘル・ペレス イダルゴ（DF）に代わりデニス・スアレス（MF）、カレベ（MF）がピッチに入る。

84分、ジローナは同時に2人を交代。ブライアン・ジル（MF）、ビクトル・ツィガンコフ（FW）に代わりアレハンドロ・フランセス（DF）、クリスティアン・ストゥアーニ（FW）がピッチに入る。

88分、アラベスは同時に2人を交代。アントニオ・ブランコ（MF）、カルレス・アレーニャ（MF）に代わりアンデル・ゲバラ（MF）、Buenadicha Aitor Manas（FW）がピッチに入る。

その直後の89分アラベスのビクトル・パラダ（DF）のアシストからルーカス・ボイエ（FW）がヘディングシュートを決めて2-2に追いつく。

そのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、アラベスは11分にトニ・マルティネス（FW）、49分にユセフ・レケディム（DF）に、またジローナは76分にクラウディオ・エチェベリ（MF）、84分にフラン・ベルトラン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-24 07:10:15 更新